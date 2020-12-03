Ксендза Вячеслава Борка приговорили к 10 суткам ареста 8 3.12.2020, 18:00

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Вячеслав Борок

Ксендза осудили за плакат «Стоп лукашизм».

Ксендза из Россон Вячеслава Борка приговорили к 10 суткам ареста «за пропаганду нацистской символики». Отбывать их он будет в Новополоцке, передает nn.by.

За священника заступился Владимир Цеслер, автор плаката «Стоп лукашизм», который посчитали пропагандой нацизма, но это не повлияло на приговор.

Вячеслав Борок служит в Россонах. Это самый север Витебщины, глухой угол, один из самых малонаселенных районов.

Отец Вячеслав — настоятель католического прихода там. И ведет ютуб-канал, а также пишет в соцсетях.

Проповеди отца Вячеслава Борка — о происходящем вокруг нас. «Доколе Бог будет терпеть пытки силовиков над белорусами?» — такова тема за 11 ноября, где отец Вячеслав отвечает на вопросы прихожан и своих зрителей после 8 ноября, когда в Минске было за один день задержано более 1050 человек.

Раньше были проповеди «Агрессия — откуда берется? Что говорит о ней Костёл и Бог. Судьба агрессоров» и «Диалог — лучший выход из любого конфликта».

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