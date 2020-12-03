МОК готов помочь белорусским спортсменам, поддержавшим перемены 1 3.12.2020, 18:36

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Им помогут принять участие в Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет выразил готовность помочь белорусским спортсменам, пострадавшим за свою позицию, с допуском на Олимпиаду вне заявки НОК. Об этом заявил на пресс-конференции Белорусского фонда спортивной солидарности исполнительный директор фонда Александр Опейкин, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм, здесь работает спортивный принцип. Мы не можем гарантировать их участие вне квалификации. Они должны получить на руки олимпийские лицензии», – сказал Опейкин.

Сейчас подготовку к Олимпиаде под покровительством фонда начали 10 спортсменов.

На сегодня БФСС зафиксировал более 70 случаев давления на спортсменов. За поддержкой в фонд обратились 45 человек, 30 заявок были одобрены. Общая сумма помощи пострадавшим составила около 100 тысяч евро, сообщает БФСС.

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