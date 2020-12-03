Россияне отвергли дедолларизацию 4 3.12.2020, 19:04

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Доля доллара в российских активах только растет.

Курс на дедолларизацию финансовой системы, провозглашенный президентом Владимиром Путиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, не встретил поддержки у российского населения и бизнеса, пишет finanz.ru.

Заявления Путина о грядущем крахе американской валютной системы и решение ЦБ РФ избавиться от долларовых активов в резервах никак не изменили отношение к валюте США в частном секторе экономики.

Доля доллара в иностранных активах нефинансового сектора за последние 7 лет не изменилась и на 2020 год составляет 45%, отмечают в обзоре аналитики ING.

Доля доллара в обороте валютных торгов на Московской бирже за последний год даже выросла и достигла 83%. «Политически мотивированная дедолларизация сверху», пишет ING, затронула лишь сферы, поддающиеся прямому госконтролю.

Так, ЦБ РФ практически полностью ликвидировал вложения в американский госдолг и снизил долю доллара в золотовалютных резервах до 20%. При этом в среднем мировые центробанки держат в американской валюте 60% активов, а доля платежей через систему SWFT в ней составляет около 40%.

Доля доллара в сделках по торговле сырьем упала с примерно 80% до 49% за 7 лет, благодаря переходу на оплату в евро и китайских юанях.

В европейскую валюту, а также в рубли крупные корпорации стремятся перевести свой внешний долг. В результате доля долларовых займов опустилась до 37%, хотя в 2013 году их было около половины.

Однако дедолларизация частного сектора оказалась «наиболее серьезным вызовом», и до сих пор «желания уменьшать долларовые активы не наблюдается ни у банков, ни у нефинансовых корпораций, ни у домохозяйств», отмечает ING.

«Похоже, частный сектор РФ продолжает доверять доллару и готов пожертвовать доходностью и рисковать в связи с возможными санкциями. Чтобы добиться прогресса, необходимо повышение доверия к национальной валюте, или появление глобальной, либо же региональной альтернативы доллару. В противном случае финансовая стабильность в России останется подвержена рискам санкций (по доллару) и рискам стабильности европейской банковской системы (по евро)», - заключают эксперты банка.

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