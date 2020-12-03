Ядерный регулятор Литвы: Минск молчит о состоянии реактора первого блока БелАЭС 11 3.12.2020, 19:20

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Фото: svaboda.org

Островецкую АЭС продолжает лихорадить.

Государственная инспекция по ядерной безопасности Литвы (VATESI) не получила от МЧС Беларуси ответ на вопрос, в каком состоянии находится резервная система охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской АЭС, о возможных неисправностях которой сообщили СМИ в конце ноября, пишет naviny.by.

На сайте VATESI сообщается, что 1 декабря инспекция запросила у МЧС Беларуси, в структуру которого входит ядерный регулятор — департамент по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор), подробную информацию о возможных неисправностях резервной системы охлаждения реактора первого блока, нынешнем состоянии этой системы и влиянии возможных отказов на безопасность первого энергоблока БелАЭС во время ввода в эксплуатацию.

«2 декабря из МЧС Беларуси VATESI ответили, что во время загрузки энергоблока № 1 БелАЭС (этап физического пуска) не было событий, которые можно было бы классифицировать как чрезвычайные или нештатные, — отметил литовский ядерный регулятор. — На вопрос относительно состояния системы охлаждения реактора ответ не был дан, поэтому в ближайшем будущем мы планируем снова связаться с МЧС Беларуси и настоятельно просить оперативно предоставлять информацию как общественности, так и другим заинтересованным сторонам обо всех необычных событиях, в том числе тех, которые могут вызвать общественное беспокойство, и о возможном влиянии этих событий на безопасность БелАЭС».

1 декабря на сайте общественного объединения «Экодом» было опубликовано заявление Белорусской антиядерной кампании (БАЯК) о возможном инциденте, который мог привести к неисправности резервной системы охлаждения первого энергоблока БелАЭС.

Как следовало из заявления, 28 ноября кампания получила сообщение, что «при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие: был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора, скорее всего, произошла имплозия бака». По информации неназванного источника, бак «требует замены», однако его «пытаются починить», чтобы не признавать факт произошедшей аварии.

В заявлении отмечалось, что на протяжении сентября—октября из разных источников БАЯК получала информацию, «косвенно подтверждающую факт аварии как раз в тот период, когда происходил физический пуск и <…> гидроиспытания, когда, по словам свидетелей происшедшего, и случилось данное ЧП». 13 октября представители БАЯК получили ответ на свой запрос из департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, «в котором утверждается об отсутствии на площадке БелАЭС в ходе выполнения подэтапа пуска Б-1 ситуаций, квалифицируемых как внештатные или ЧП».

БАЯК потребовала немедленно прекратить работы на БелАЭС, остановить реакторную установку первого блока и провести расследование.

Консультант Госатомнадзора Олег Соболев подтвердил БелаПАН факт обращения представителей БАЯК за информацией о том, был ли какой-то инцидент на этапе физпуска первого блока АЭС при проведении испытаний в подкритическом состоянии, а также рассказал о содержании ответа ведомства.

По его словам, администрация БелАЭС обязана докладывать Госатомнадзору обо всех ситуациях, происходящих на станции, однако никаких сообщений от эксплуатирующей организации не поступало. «Плюс ко всему есть наш надзор, который ведется постоянно, у нас там сидят инспекторы. Нам нет нужды лишний раз прояснять у БелАЭС, мы и так знаем ситуацию. <...> Мы сложили два этих момента и ответили им, что таких ситуаций, которые классифицируются как ЧП или нештатные, не было», — подчеркнул Соболев.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Отметим, что Островецкую АЭС продолжает лихорадить. Сегодня стало известно, что на БелАЭС отключен энергоблок и остановлен реактор.

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