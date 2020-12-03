Чехия отменила комендантский час и открыла рестораны 3.12.2020, 19:55

1,353

Прага считает, что пришло время ослабить карантин.

Как стало известно сайту Charter97.org, сегодня в Чехии ослабили карантин. Отныне в стране начали действовать карантинные послабления.

В частности, отменен комендантский час в ночное время.

Открылись непродуктовые магазины, где допускается пребывание одного покупателя на 15 кв.м.

Снова заработали рестораны, хотя и с ограничениями. За столом могут находиться 4 человека. Общая вместимость сокращена на 50%. Обслуживание клиентов разрешено до 22.00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».