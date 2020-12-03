Эксперт рассказал, как происходит отток мозгов из Беларуси 3.12.2020, 20:02

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Польша, страны Балтии и Украина включились в борьбу за белорусских специалистов.

Экономист Дэниэль Крутцинна, который более 10 лет работает с белорусским бизнесом, рассказал, что по данным опроса среди представителей бизнеса - 40% опрошенных называют величайшей угрозой для бизнеса политический кризис, только 20% говорят о коронавирусе, сообщает «Радыё Свабода».

По словам эксперта, политический кризис привел к остановке или замедлению инвестиций в белорусскую экономику. Дэниэль Крутцинна утверждается, что его знакомые чиновники жалуются на крах многовекторной политики страны, которую они строили годами.

«Все крупные инвестиционные проекты отложены, люди хотят понять, как выглядит ситуация, как долго это будет продолжаться. Спрос упал гораздо больше, чем даже ожидалось от простого экономического кризиса. Что касается инвестиционного климата, то ресурсы сильно подорожали, так как рефинансирование Запада очень дорогое в связи с политическим кризисом. Есть большой вопрос с точки зрения инвестиций. Если будет закрываться западный вектор, то остаются Россия, Китай и, может, арабский мир, что, естественно, приток инвестиций ограничивает и противоречит всей государственной доктрине мультивекторной политики», — сказал экономист.

Дэниэль Крутцинна считает, что специалисты из Беларуси начали массово переезжать в страны-соседки.

«Мы уже наблюдаем большой отток квалифицированных кадров. 20 тысяч уехали в Польшу, и это не только IT, но и другие специалисты. В страны Балтии идет большой отток специалистов ИТ — сферы, в Украину большой отток специалистов. Попутно идут консультации в Украине, чтобы там повторить модель Парка высоких технологий и напрямую конкурировать в такой ситуации, и это, естественно, означает большой отток кадров. Что касается западных стран, я структурированных данных за последний месяц не видел, но кадровые потери ощущаются», — поделился информацией экономист.

«Беларусь и белорусские предприниматели немного отличаются, они были менее оппортунистичны, чем в странах-соседях, где бизнес мог быстро обогатиться через приватизацию. В Беларуси начиная с 1990-х годов был костяк семейных бизнесов, которые что-то построили, инвестировали в долгосрочное, чтобы оставить в наследство детям. И если именно такие бизнесы, которые были лояльны 25-30 годам в Беларуси, думают, стоит ли дальше в этой стране инвестировать — это очень плохая примета», — поделился мыслями Дэниэль Крутцинна.

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