Португалия планирует вакцинировать 10% населения 3.12.2020, 20:48

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Такое количество людей планируют вакцинировать на первом этапе.

Правительство Португалии надеется вакцинировать от коронавируса почти 10% населения на первом этапе, который начнется в следующем месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Правительство заявило, что общенациональный план вакцинации будет осуществляться добровольно и на бесплатной основе.

Приоритет будет отдаваться лицам, старше 50 лет, у которых есть такие заболевания как ишемическая болезнь сердца или проблемы с легкими. Приоритетными группами будут также сотрудники здравоохранения, представители армии и сектора безопасности, а также жителей домов престарелых.

Первый этап вакцинации должен состояться в период с января по февраль. Однако он может быть продлен до апреля, если будут задержки.

Прививки будут делать в 1200 пунктах вакцинации в медицинских центрах по всей стране.

На втором этапе вакцинации будут вакцинированы около 2,7 миллиона человек.

Министерство здравоохранения ранее заявило, что страна купит 22 миллиона доз вакцины против COVID-19 за 200 миллионов евро. Правительство подписало соглашения о покупке вакцины с производителями CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Sanofi и GSK.

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