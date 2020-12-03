Кто из известных деятелей уехал из России после 2014 года 3.12.2020, 23:11

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Фото: depositphotos.com

Страну покинули знаковые люди.

С началом военной агрессии против Украины и усилением кремлевской пропаганды из России уехали многие знаковые люди. Одни спасались от уголовного преследования, вторые – от угроз жизни и здоровью, третьи не выдерживали истеричные и милитаристские настроения, усилившиеся в обществе за последние годы. "Гордон" собрал список известных россиян, покинувших страну начиная с 2014 года.

Александр Cотник, журналист

Фото: Sotnik Alexander / Facebook

В марте 2018 года российский журналист Александр Сотник выложил на своем YouTube-канале видеообращение, в котором сообщил, что из-за угроз в свой адрес уехал из России и эвакуировал семью.

По словам 52-летнего журналиста, незадолго до этого он получил анонимное письмо, которое начиналось с предупреждения: "Если хотите жить, то до 16 марта вам необходимо покинуть территорию России…" – после чего вместе с семьей "выехал на машине через Беларусь и пересек границу Литвы".

"Сегодня мы находимся вне зоны досягаемости российских спецслужб, с чем я, безусловно, поздравляю всю свою семью. […] Я склонен верить тому, если чекисты обещают тебя убить. Я склонен этому верить. Это действительно не бегство. Это, скорее, инстинкт самосохранения, а также выполнение нормальных обязательств перед своей семьей и перед новорожденным сыном", – подчеркнул Сотник в видеообращении.

Позже он неоднократно призывал соотечественников "хватать "ноги в руки", забирать детей и покидать эту скорбную территорию имперской любви".

Это не первый отъезд журналиста из России. В 2016 году он уже выезжал из РФ в Грузию, но и там, утверждал Сотник, ему продолжали поступать угрозы.

Сотник стал широко известен после военного вторжения России в Крым и на Донбасс. В своих многочисленных репортажах он открыто высказывался в поддержку Украины и выступал с критикой президента РФ Владимира Путина.

Чтобы доказать, что ты не верблюд, хорошо бы быть на свободе

Ольга Романова, глава организации "Русь сидящая"

Фото: Ольга Романова / Facebook

В ноябре 2017 года стало известно об отъезде в Германию Ольги Романовой – главы правозащитной организации "Русь сидящая", занимавшейся юридической и гуманитарной помощью осужденным и их семьям.

Поводом для отъезда, по словам 54-летней Романовой, стал "донос", который написал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый. Он обвинил правозащитницу в хищении бюджетных средств в крупном размере.

"Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе", – написала она на своей странице в Facebook.

В июне в офисе "Руси сидящей" прошли обыски, в тот же день Романова уехала за рубеж.

"Я не то чтобы опасалась, что меня могут привлечь, я была в этом уверена. И сейчас уверена, потому что я с такими случаями работаю и понимаю, как это все делается. Прежде всего человека ограничивают в общении с внешним миром – потом иди доказывай что-нибудь", – рассказала она в интервью "Радио Свобода".

Романова подчеркнула, что не эмигрировала и не планирует просить политического убежища. "Я собираюсь разобраться с Рудым и спокойно вернуться [в Россию]", – говорила она.

И обыски, и уголовное дело Романова связывает со своей оппозиционной деятельностью, о чем она рассказала в беседе с "Медузой". Спустя три с половиной года Романова по-прежнему остается в Германии, дело в отношении нее в России не закрыто.

Ксения Ларина, журналистка радиостанции "Эхо Москвы"

Фото: Ксения Ларина / Facebook

В конце октября 2017 года главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в Twitter, что ведущая радиостанции Ксения Ларина покинула Россию.

Ранее в эфире телеканала "Дождь" он признался, что планирует "эвакуацию" из страны своей сотрудницы минимум на полгода, поскольку другого способа защитить своих журналистов у него нет.

По словам Венедиктова, поводом для отъезда стал эфир под названием "Либералы, зачем вы лжете?" прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, в котором в агрессивном тоне обсуждалось нападение на еще одну журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр (23 октября 2017-го в редакцию радиостанции зашел неизвестный и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, журналистка выжила и вернулась к работе, нападавшего задержали, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение).

"Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева. [...] Другого способа защитить своих журналистов у меня нет", – говорил Венедиктов.

Позже стало известно, что 57-летняя Ларина вместе с мужем переехала в небольшой городок в Португалии, откуда в удаленном режиме ведет свои эфиры на "Эхе Москвы". По состоянию на сегодняшний день журналистка в Москву не вернулась.

В январе 2020-го в эфире YouTube-канала "Культура Достоинства" Ларина призналась, что к моменту отъезда у нее накопились усталость и отчаяние от агрессивных настроений в российском обществе.

"Тут все вместе сложилось – и обстоятельства, и внутренняя усталость, почти отчаяние. Это было после нападения на Таню Фельгенгауэр в нашей редакции. Тогда, конечно, было много угроз многим нашим сотрудникам радиостанции, и мне в том числе. Это очень сильно произвело впечатление. Хотя, скажу вам честно, мы так живем почти 30 лет, под этими угрозами. Времена меняются, а они [угрозы] остаются... Агрессивные настроения в обществе – они постоянны", – рассказала Ларина.

Юлия Латынина, обозреватель "Новой газеты" и "Эха Москвы"

Фото: Юлия Латынина / Facebook

В сентябре 2017 года стало известно, что после нескольких нападений Россию покинула политический обозреватель "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина.

За несколько дней до этого автомобиль 54-летней журналистки подожгли неизвестные, уголовное дело возбудили лишь спустя месяц. Латынина призналась, что этот инцидент ее напугал.

"Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам", – сказала она в эфире своей авторской программы "Код доступа" на "Эхе Москвы".

В июле 2017-го частный дом семьи Латыниных в подмосковном поселке Переделкино, где журналистка жила вместе с пожилыми родителями, облили неизвестной жидкостью с резким запахом. Припаркованный у дома автомобиль тоже облили неустановленным веществом.

Позже "Новая газета" выяснила, что это вещество относится к классу боевых отравляющих и представляет высокую опасность для окружающих: 10 граммов этого вещества в организме может привести к смерти человека.

В августе 2016 года неизвестные на мотоцикле облили Латынину фекалиями, когда она шла на эфир "Эха Москвы". Журналистка связала это нападение с циклом своих расследований о российском бизнесмене по прозвищу "кремлевский повар" или "повар Путина" Евгении Пригожине. Она уточнила, что это нападение стало для нее "14-м или 15-м".

Аркадий Бабченко, журналист и блогер

Фото: Аркадий Бабченко / Facebook

21 февраля 2017 года журналист и блогер Аркадий Бабченко переехал в Чехию, о чем сообщил у себя в Facebook.

"Ну что, есть информированно обоснованное мнение, что какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богохранимой Родины. Добрые люди пустили вот пожить на коврике. Ну, в общем, здравствуй, Прага. Я в тебе. Кто тут есть из наших? Бухать?" – написал Бабченко.

В комментариях СМИ журналист просил не считать свой отъезд бессрочной эмиграцией, хотя затруднялся назвать точные сроки возвращения в Москву.

За несколько месяцев до отъезда в российских пропагандистских СМИ развернулась информационная кампания против Бабченко из-за его поста Facebook, в котором он заявил, что не испытывает "ни сочувствия, ни жалости" и не выражает соболезнования в связи с крушением над Черным морем самолета минобороны РФ, летевшего на новогодний концерт в Сирию.

На борту лайнера находилось 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, представители прокремлевских СМИ, а также директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Дело не в каких-то личных угрозах, это, скорее, был вопрос моей свободы или не свободы", – сказал Бабченко после отъезда изданию "Такие дела".

В том же 2017 году блогер перебрался в Израиль, а чуть позже – в Украину, где работал на крымскотатарском телеканале ATR.

29 мая 2018 года появилась информация, что в Бабченко стреляли в подъезде его дома в Киеве. Он якобы умер в машине "скорой". 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.

В тот же день одного из организаторов покушения, Бориса Германа, задержали в Киеве. Он признался, что получил из России список из 30 кандидатов на ликвидацию на территории Украины. В сентября 2018-го Германа осудили на четыре с половиной года лишения свободы. В середине ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из тюрьмы в связи с состоянием здоровья.

1 ноябре 2019-го Бабченко заявил, что покинул Украину и уехал в Израиль.

Илья Пономарев, политик, экс-депутат Госдумы РФ

Фото: Ілля Пономарьов / Facebook

Летом 2016 года в Киеве стало больше на одного российского политического эмигранта – лишенный мандата депутат Государственной думы Илья Пономарев получил вид на жительство в Украине.

10 июня 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". К моменту голосования депутат почти два года не был в России: вначале переехал в США, после осел в Украине.

Причина бегства – уголовное преследование и возможный арест по так называемому "делу "Сколково" (Следственный комитет РФ обвинил Пономарева в растрате $750 тыс. из фонда инновационного центра "Сколково" – российском аналоге американской Кремниевой долины, научно-технологическом комплексе по развитию IT-сферы, где Пономарев до 2011 года работал советником по международному продвижению и коммерциализации технологий).

Политик подчеркивал, что уголовное преследование – месть за то, что он участвовал в 2012 году в протестах против российской власти, а в 2014-м стал единственным из 450 депутатов Госдумы, кто проголосовал против присоединения Крыма к РФ. В своем первом интервью для издания "Гордон" в 2016-м Пономарев признавался, что считает Крым "исторически русским" и полагает, что полуостров "по справедливости должен находиться в составе РФ".

"Вы должны понимать: я российский политик, который представляет своих избирателей из Новосибирской области в Госдуме. Моей задачей было не поступиться принципами, но найти компромисс и сохраниться в России как политику. Увы, этого все равно не получилось. Я сожалею о том, что сказал о Крыме, поэтому и дописал позже текст, объясняющий свои мотивы. Думаю, мои действия после того голосования говорят сами за себя – на чьей я стороне", – говорил Пономарев, обращая внимание, что по приезду в Киев уточнил свою позицию, а именно подчеркнул "специально для наших украинских друзей", что выступает за право наций на самоопределение.

В мае 2019 года Пономарев получил украинское гражданство.

"Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства согласно государственному интересу. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни и это является большой честью и огромной ответственностью. Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета – все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России", – написал Пономарев на украинском языке в Facebook.

Андрей Пионтковский, политический аналитик и публицист

Фото: Andrei Piontkovsky / Facebook

В феврале 2016 года, опасаясь уголовного преследования, Россию покинул ученый, политолог и публицист, один из самых резких критиков Кремля и его обитателей Андрей Пионтковский.

Накануне Генпрокуратура РФ обнаружила признаки экстремизма и разжигания межнациональной вражды в статье Пионтковского "Бомба, готовая взорваться", опубликованной на сайте "Эха Москвы".

В материале автор рассуждал о будущем Чечни в составе России, а также анализировал угрозы политики президента РФ Владимира Путина в отношении этой кавказской республики и ее главы Рамзана Кадырова.

"Кремль все еще живет фантомными имперскими иллюзиями об обширных "зонах привилегированных интересов" далеко за пределами России – то о какой-то Евразийской орде, пожизненным ханом которой мечтает стать Путин, то о непрерывно расширяющемся за счет соседей "русском мире", то о сирийских "православных святынях". Местные же царьки, начиная с Кадырова, не хотят отказываться от выплачиваемой им Москвою дани", – писал Пионтковский.

Статья до сих пор доступна на сайте "Эха", но из нее уже удалены фрагменты, в которых говорилось о возможном отделении Чечни от России.

80-летний Пионтковский переехал в США, живет в Вашингтоне.

Владимир Назаров, актер

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Уроженец Днепропетровской области, актер и режиссер, композитор и певец, народный артист РФ Владимир Назаров почти полвека прожил и проработал в Москве, был членом совета по Общественному телевидению России и худруком Государственного музыкального театра национального искусства.

С началом российской агрессии артист открыто поддержал официальный Киев, а спустя два года – в 2016-м – переехал на ПМЖ в Украину и получил украинское гражданство.

"Я – как Бровко (пес из мультфильма "Жил был пес". – прим.), тот не гавкал, когда нужно было, а я гавкал, когда не нужно было. Вот я и догавкался. Когда я открыл рот, я знал, чем это закончится. Но я не мог молчать после [аннексии] Крыма, я не мог молчать после убийства сопредседателя моей партии ПАРНАС Бориса Немцова, потому что это было бы уже предательство гораздо больше, чем какие-то там политические интересы. И я уже с того момента стал собирать чемоданы", – рассказывал 68-летний артист в интервью "Обозревателю".

В январе 2019 года Назаров стал худруком Днепропетровского театра оперы и балета.

Айдер Муждабаев, журналист

Фото: Айдер Муждабаев / Facebook

Летом 2015 года в Киев перебрался уроженец Тамбова, этнический крымский татарин Айдер Муждабаев. До отъезда он почти 20 лет жил в Москве, работал заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец".

По словам журналиста, он покинул Россию из-за атмосферы несвободы.

"Я просто немножко подустал от российской атмосферы и решил подышать воздухом у моря. Имею в виду не море физическое, а ветер более свободной атмосферы. […] Больше всего меня [в Москве] угнетают люди. Не как дворяне крестьян угнетали, а угнетают в том смысле, что разочаровывают. Я уехал сюда, чтобы отдохнуть немножко от некоторых людей, которые меня эти годы окружали", – рассказывал в интервью "Украинской правде" 48-летний Муждабаев.

В 2016-м он получил украинское гражданство, живет и работает в Киеве, является заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR.

Дмитрий Зимин, предприниматель и меценат

Фото: Премия "Просветитель" / Facebook

В начале лета 2015 года покинул РФ известный филантроп и меценат, ученый и предприниматель Дмитрий Зимин, финансово оказывавший помощь российской оппозиции.

Решение оставить страну 87-летний Зимин принял после того, как власти внесли его фонд "Династия", занимавшийся поддержкой и развитием российской науки, в реестр так называемых иностранных агентов.

"Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду", – приводит слова Зимина издание РБК.

В том же году Зимин закрыл свой фонд, а год спустя вместе с сыном Борисом основал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается просвещением и развитием науки в разных странах мира.

В феврале 2014-го в интервью "Коммерсанту" Зимин говорил: "Я, по-видимому, патриот в том смысле, что ни за одну страну мне не бывает так стыдно, как за мою собственную. Мучительно, мучительно стыдно".

В августе 2020 года стало известно, что Дмитрий и Борис Зимины оплатили самолет в Берлин с реанимационным оборудованием для российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного боевым веществом из группы "Новичок". По словам самого Навального, перелет из РФ в Германию обошелся в €79 тыс.

В интервью Юрию Дудю Навальный признавался, что в обмен на формальные юридические услуги Зимин выплачивает ему средства, которые позволяют полноценно заниматься политической деятельностью.

Борис Акунин писатель

фото: epa

Писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, уехал из России больше шести лет назад и с тех пор ни разу там не был.

"Мою страну ждут тяжелые испытания. Наверное, даже более тяжелые, чем те, через которые проходит сейчас Украина. Вот как я оцениваю последние и непоследние события. И вы не представляете, как мне хотелось бы ошибиться. […] С путинской же Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней все. И находиться здесь в период всеобщего помутнения рассудка мне стало тяжело. Поэтому эмигрировать я, конечно, не намерен, но основную часть времени, пожалуй, начну проводить за пределами. Трезвому с пьяными в одном доме неуютно. Буду периодически навещать – смотреть, не заканчивается ли запой", – написал Акунин в августе 2014-го на своей странице в LiveJournal.

В 2017-м в интервью телеканалу "Дождь" писатель признался, что будет готов вернуться в Россию, только если там "что-то задвигается" и "изменится общественная атмосфера".

"Если, не знаю, ну, существенное количество людей скажут: "Мы так жить больше не хотим!" – и захотят перемен, как это произошло в 2011 году, ну, конечно я приеду и буду помогать. Если к тому времени, конечно, я, это самое, уже не умру от старости, потому что никто не знает, когда это произойдет", – сказал Акунин.

Сейчас 64-летний писатель живет на три страны – Великобританию, Францию и Испанию.

Марат Гельман, политтехнолог и арт-менеджер

Фото: Marat Guelman / Facebook

Известный российский политтехнолог, коллекционер и галерист Марат Гельман вместе с женой и детьми живет в Черногории с 2014 года.

Покинуть Россию 59-летнего арт-менеджера вынудило закрытие его галереи в центре современного искусства "Винзавод" в Москве.

"Я уехал в связи с тем, что мое несогласие с тем, что происходит в России, привело к тому, что мне не давали работать. Мое несогласие как было пять лет тому назад, так и осталось сегодня. Может быть, даже в каких-то в вещах… Я выступаю. За это время наша власть двигалась и двигалась только в определенном направлении, которое мне активно не нравится", – вспоминал Гельман пять лет спустя, в начале 2020 года, в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В марте 2018 года в интервью украинскому "Громадському радіо" политтехнолог уверял, что он покинул РФ не только из-за невозможности реализовать там свои проекты, но и из-за несогласия с политикой Кремля в отношении Украины.

"Я гражданин РФ. Когда началась крымская эпопея, то я сразу сказал, что уезжаю, потому что не хочу участвовать в этой войне на стороне России. Это был сознательный выход из ситуации, потому что в противном случае существует два выхода: либо суицид, либо предательство", – говорил Гельман.

Галерист по-прежнему живет с семьей в Черногории, но весной 2020 года ненадолго вернулся в Москву для презентации двух своих новых проектов. В беседе с изданием The Village он объяснил, что проблемы в прошлом были вызваны "конфликтом с администрацией" президента РФ, но теперь там сменился глава, а о самом Гельмане "немного забыли".

Артемий Троицкий, музыкальный критик

Фото: Артемий Троицкий / Facebook

Летом 2014 года перебрался в Эстонию российский музыкальный критик, писатель и ведущий Артемий Троицкий.

В интервью эстонской газете Eesti Päevaleht среди причин, вынудивших его покинуть Россию, 65-летний Троицкий называл "атмосферу истерики, милитаризм, агрессивность".

По его словам, жизнь россиян, чьи взгляды не совпадают с позицией власти, психологически стала очень сложной. Постоянная военная пропаганда на телевидении, попытки заставить держать свое мнение при себе вместе с усугубляющимся чувством, что страна движется к пропасти, приводят к тому, что в нынешней России, по мнению музыкального критика, нужно "либо приспосабливаться, либо ее покидать".

В Эстонии Троицкий преподает в Таллиннском университете, а также читает лекции на тему русского и советского рока и поп-музыки в Финляндии и Великобритании.

Анатолий Пашинин, актер

Фото: zp.vgorode.ua

Уроженец города Светловодск Кировоградской области Анатолий Пашинин детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий).

Больше 20 лет назад он уехал учиться в Москву в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2001 году начал сниматься в кино, сыграл в картинах "Грозовые ворота", "Адмиралъ", "Побег", "Мы из будущего" и других.

Актер регулярно высказывался против политического курса, проводимого Путиным, а с началом Евромайдана приехал в Украину и больше ее не покидал. После оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.

В интервью изданию "Гордон" в 2016 году он рассказал, что сейчас живет у родителей в Запорожье и не спешит просить украинский паспорт. "Я хотел бы вернуть не столько паспорт, сколько родину, получить убежище для себя", – сказал он.

Летом 2017 года Пашинин стал добровольцем в украинской армии и служил в зоне АТО. Две недели назад, в середине ноября 2020-го, 42-летний артист впервые женился на украинке Лесе Задесенец.

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