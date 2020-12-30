Байден задействует закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса 3 30.12.2020, 8:03

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Фото: АР

Президент США намерен за первые 100 дней правления обеспечить прививки 100 миллионам граждан.

Избранный президент США Джо Байден сообщил, что намерен использовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса.

Об этом он заявил в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), сообщает CNN.

«После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом об оборонном производстве и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты», — сказал он.

Байден заявил, что «не пожалеет усилий, чтобы обеспечить вакцинацию людей», как только он вступит в должность.

«Я хочу убедиться, что к концу первых 100 дней (пребывания на должности президента США — ред) было сделано 100 миллионов уколов», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что для реализации его амбиций потребуется в пять-шесть раз увеличить число вакцинаций в день.

«Конгресс предоставляет финансирование, мы сможем достичь этой невероятной цели. Потребуется увеличение в пять-шесть раз по сравнению с нынешними темпами, до 1 миллиона прививок в день… Но даже с этим улучшением потребуются месяцы, чтобы вакцинировать большинство населения Соединенных Штатов», — сказал Байден.

Принятый в 1950 году закон о военном производстве позволяет федеральному правительству США де-факто принудить частные компании к работе на государства в экстренных случаях. Закон уже ранее был задействован действующим американским президентом Дональдом Трампом в начале эпидемии.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 29 декабря в США зарегистрировано более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом, 338 тысяч из которых оказались летальными.

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