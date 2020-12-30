Медики назвали самое зараженное коронавирусом место 30.12.2020, 8:33

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В США изучили статистику передачи COVID-19.

Американские ученые изучили статистику передачи новой коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что с высокой долей вероятности человек может заразиться вирусом в своем же доме. Однако для этого один из членов семьи уже должен быть инфицрован, пишет lenta.ua.

Ученые проанализировали медицинские статьи, опубликованные за весь 2020 год, в которых есть упоминания о вторичной передаче коронавируса людям в условиях домашнего быта. Для того чтобы определить степень риска вторичной передачи инфекции необходимо число случаев заражения, произошедших в домашних условиях, поделить на количество членов семьи или людей, живущих вместе. Получив конечный результат, эпидемиологи делают вывод об эффективности тех или иных карантинных мер. Кроме того, исследователи должны учесть период времени, прошедший с момента первого заражения, продолжительность и близость контактов людей друг с другом и степень проявления симптомов у первого пациента. В метаанализ специалистов вошли данные 54 исследований их коллег, в которых приняли участие 77,7 человек.

Оказалось, что в условиях пандемии коронавируса при инфицировании хотя бы одного члена семьи вероятность заражениях проживающих с ним людей крайне высока. Вторичные заражения инфекцией происходили в домашних условиях на 16,6% чаще по сравнению инфицированием даже в местах массового скопления людей. Наибольшую угрозу несут пациенты с ярко выраженной симптоматикой заболевания. Среди бессимптомных носителей вируса показатель заразности минимален. При этом зачастую коронавирусом заражаются взрослые и женатые пары.

Если два человека просто живут в одном месте, то вероятность их инфицирования друг от друга составит лишь 17,8% против 37,8%. Исследователи также отметили, что средний уровень вторичного заражения был намного выше в домах, где проживают два человека по сравнению с семьей, где от трех и более людей.

Таким образом, авторы научной работы подтвердили теорию о том, что длительная изоляция всех членов семьи или даже двух человек может быть опасна и приводит к увеличению риска заболевания вирусом. Для того чтобы избежать такого исхода, ученые считают необходимым введение домашних мер профилактики коронавируса. Так, например, находясь в одной квартире с инфицированным, нужно носить маски, регулярно проветривать помещения и дезинфицировать поверхности.

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