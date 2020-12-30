Джо Байден осложнит Путину жизнь 2 Миодраг Шорич, «Немецкая волна»

30.12.2020, 8:48

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США будут везде, где только возможно, ослаблять влияние России.

В конце 2020 года Россия оказалась в самой глубокой международной изоляции со времен распада СССР. Москва рассорилась с большинством своих европейских соседей, за исключением белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Для недоверия соседних стран к России, разумеется, есть исторические причины. Однако в первую очередь это стало реакцией на внешнюю политику Москвы. Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен называет ее агрессивной, непредсказуемой и авантюрной. Он намерен привлечь Кремль к ответственности за его "опасные действия" - в частности, отправку российских военных в Украину и поддержку режима Башара Асада в Сирии.

До сих пор в Москве спокойно реагировали на подобные заявления. Это, впрочем, может измениться, если Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении РФ, что вполне может произойти в 2021 году. К примеру, США пока не ввели санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Белый дом намерен усилить давление на участников проекта "Северный поток - 2", чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Вашингтон не делит мир на сферы влияния

Большинство членов новой администрации США - не новички в политике. Эти люди уже работали в администрации Барака Обамы и имеют опыт общения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с будущим президентом США Джо Байденом.

Вашингтон отказывается делить мир на сферы влияния, как это было во время холодной войны.

Это означает, что если большинство жителей Беларуси хотят избавиться от своего диктатора, то Москва не должна вмешиваться в происходящее. То же самое касается и возможного членства Грузии в НАТО. США будут - везде, где только возможно - пытаться ослабить влияние России. И Москва ничего не сможет с этим поделать.

Впереди - многолетняя конфронтация США с РФ

Россия год от года становится все слабее. Кремль растратил последние несколько лет впустую. Объявленная Путиным модернизация экономики так и не началась. Прибыль российских банков и других компаний тает. Страна по-прежнему живет исключительно за счет экспорта сырья.

Высококвалифицированные специалисты уезжают из России.

Уровень реальной заработной платы падает уже несколько лет подряд, из страны выводят миллиарды долларов, а объем иностранных инвестиций в Россию снижается. Для рядовых россиян военное вмешательство в Украину, Сирию или Ливию стало слабым утешением: на патриотическую пропаганду подконтрольных властям СМИ хлеба не купишь.

Кремль изменит свою политику только в том случае, если будет вынужден это сделать. США и Европа готовятся к многолетней конфронтации с Россией. Разумеется, есть вопросы, в которых Запад будет сотрудничать с Москвой - к примеру, борьба с международным терроризмом, возобновление ядерной сделки с Ираном или изменение климата. Однако основная установка - рассматривать Россию как противника - останется неизменной.

Москва нуждается в союзе с Китаем

Что же будет делать Россия? По сугубо экономическим причинам Москва будет вынуждена в еще большей степени полагаться на Китай. При этом роли в данном союзе четко распределены: с одной стороны находится экономический гигант КНР, с другой - ослабленный младший партнер Россия.

Даже военная мощь Кремля мало что меняет в общем внешнеполитическом раскладе. В данный момент НАТО многократно сильнее России. Тем более теперь, когда Байден намерен возобновить тесное сотрудничество США с ЕС по внешнеполитическим вопросам.

Москва находится в изоляции, однако ведет себя так, как будто у нее все в полном порядке. По крайней мере, такое впечатление возникло после ежегодной пресс-конференции Путина. Похоже, президент РФ уже давно потерял связь с реальностью.

Байденa всегда считали внешнеполитическим ястребом

В современном мире влияние той или иной страны, в первую очередь, определяется ее экономическим потенциалом. А этим Россия не может похвастаться.

Разумеется, экономика западных стран также страдает из-за пандемии. Но как только она закончится, там начнется резкий экономический подъем. Ну а пока США и Европа могут печатать столько долларов и евро, сколько захотят - ведь, несмотря ни на что, во всем мире по-прежнему сохраняется уверенность в их экономической мощи.

Следует признать и то, что Джо Байден, будучи сенатором и вице-президентом, участвовал в принятии множества неправильных решений - достаточно вспомнить военное вторжение США в Ливию или Ирак. В Демократической партии его всегда считали внешнеполитическим ястребом. Однако через несколько недель он станет президентом, и у него появится возможность извлечь из ошибок прошлого уроки.

Миодраг Шорич, «Немецкая волна»

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