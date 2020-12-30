Опубликовано новогоднее обращение Сергея Тихановского к белорусам 1 30.12.2020, 9:14

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сергей тихановский

архивное фото

Народный блогер призвал продолжать борьбу, чтобы лжец и преступник оказался в тюрьме, а все честные люди — на свободе.

Канал «Страна для жизни» опубликовал новогоднее обращение Сергея Тихановского.

В нем народный блогер напомнил о событиях 2020 года.

«Пусть я сижу за решеткой, я знаю, что все было не зря. Прошу вас в следующем году продолжать борьбу, чтобы лжец и преступник оказался в тюрьме, а все пострадавшие от репрессий режима — на свободе», — говорится в обращении.

В своем поздравлении Сергей Тихановский сказал, что прежней, ненастоящей, Беларуси уже не будет. И что вместе мы построим настоящую страну для жизни.

Народный блогер призвал своих сторонников не терять веры: «Я горжусь тем, что я белорус, горжусь всеми вами и горжусь своей любимой женой».

Обращение заканчивается словами: «Вы невероятны! Жыве Беларусь!».

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