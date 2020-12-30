«Встретить Нину Багинскую на марше – хороший знак» 30.12.2020, 9:35

Сегодня легендарная активистка отмечает 74-й день рождения.

Ее задерживали и отбирали бело-красно-белые флаги, которые она шьет. Ее судили и штрафовали за гражданскую позицию. Но она продолжает выходить на улицу, гордо неся свой флаг, вселяя в людей надежду. 30 декабря 2020 года уже легендарной Нине Багинской исполняется 74 года.

Фотограф Таня Капитонова гуляла с ней по Минску почти пять месяцев и задокументировала, как невысокая и хрупкая пенсионерка стала символом массовых протестов и примером для всех поколений белорусов, сообщает «Белсат».

– Я начала фотографировать Нину в конце августа 2020 года во время самых массовых протестов в истории Беларуси. Хорошо помню 29 августа, когда впервые договорилась провести с ней целый день. Мы встретились на площади Победы на женском марше. Минут пять Нина провела в окружении людей, а после смело вышла с флагом на пустую проезжую часть. Все на мгновение затихли, а потом стали аплодировать. Пару женщин последовали за Багинской. Подошли омоновцы, но быстро отошли, поняв, что они – в меньшинстве, — рассказывает Таня.

Я наблюдала за всем со стороны и не решилась подойти ближе. Поначалу казалось, что находиться рядом опасно: Нина привлекает много внимания. Но потом поняла: быть рядом – безопаснее всего. Багинская всегда окружена людьми, а силовики не задерживают тех, кто идёт рядом. Увы, ситуация быстро изменилась – стали задерживать даже за селфи с ней.

В августе Ниной стали интересоваться различные СМИ, а прохожие твердили: встретить Багинскую на марше – хороший знак. «Мы только ради вас и выходим», – сказал один парень, увидев Нину в Куропатах, и быстро включил фронтальную камеру.

Все хотели сфотографироваться с Багинской, и она никому не отказывала. Поначалу Нина на секунду замирала и позировала, но со временем, кажется, перестала обращать внимание на смартфоны и камеры. Просто шла и говорила о том, что ее волнует.

Чаще всего на маршах Нина рассуждала о свободе, чести и достоинстве. Говорила о том, что в Беларуси должны пройти честные выборы, виновные за зверские издевательства должны быть наказаны, а политические заключенные – выпущены из тюрем.

Она с легкостью рассказывала о себе, о работе геологом и швеей, об увлечении велоспортом и йогой, о полученной в юности травме и посттравматической эпилепсии. Последняя – причина обмороков Багинской. Так в начале этого лета Нина упала на разогретую газовую плиту. В итоге пришлось ампутировать часть среднего пальца.

Однажды мы вместе ездили к ней на дачу. Я восхитилась, как бережно Нина относится к вещам и продуктам. Она собирает и сушит иван-чай, выращивает зелень и фрукты, а дома переделывает старую одежду и сама шьет флаги.

Багинская «задолжала» государству почти 16 тысяч долларов штрафов. Нина считает их незаконными и говорит, что не собирается «финансировать» режим Лукашенко и его силовиков. НГО уже неоднократно предлагали ей свою помощь, но Багинская отказывается. Она говорит, что ей хватает: «Я не могу позволить себе мясо, конфеты и бананы, например. Ну и ладно, это вредно для здоровья».

Мне кажется, Нина не сразу привыкла к вниманию и людям, которые восхищаются ею и хотят выразить свою благодарность. Она много раз отказывалась от подарков и цветов, от предложений отвезти ее домой на машине или такси.

Эмоции белорусов при виде Багинской всегда одинаковые: Нина Багинская – это восторг, трепет и ликование.

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