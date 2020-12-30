Лукашенко может разделить судьбу Бакиева 5 30.12.2020, 9:50

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Отказ диктатора от выполнения сочинских договоренностей вызовет острую реакцию в Кремле.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии «Салідарнасці» рассказал о том, какой может быть реакция России, если Лукашенко действительно не воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать готовность выполнять сочинские договоренности.

Москву не устроит минский вариант

Арсений Сивицкий напоминает, что Москва выдвигала свои условия — как во время визитов российских топ-чиновников в Минск, так и на встрече в Сочи.

— Они включают в себя освобождения ряда политзаключенных, которые так или иначе связаны с Москвой, и тех, с кем Лукашенко встречался в СИЗО. Проведение с ними круглого стола в формате общенационального диалога. Проведение конституционной реформы, которая предполагает трансформацию Беларуси из суперпрезидентской республики в парламентскую или парламентско-президентскую. И, наконец, новые выборы —парламентские и президентские, но без участия Лукашенко.

На своих условиях. И с риском

По действиям Лукашенко за последние пять месяцев становится понятно, что он не собирается следовать договоренностям с Кремлем.

Такая модель поведения будет перечить сочинским договоренностям, и как только в Кремле поймут, что их в очередной раз обвели вокруг пальца, наступит ответная реакция:

— Это будет иметь неблагоприятные последствия для Лукашенко лично. Что выразится в росте экономического, политического, иформационного и я не исключаю, что и силового давления уже к весне или середине следующего года.

Москва может задействовать силовой ресурс

Эксперт напоминает характерный момент. Во время сочинских переговоров Москва выделила крайне лимитированную экономическую помощь Минску сразу на год вперед:

— Объем этой помощи — всего пятьсот миллионов долларов. Это третий транш из полуторамиллиардного кредита, миллиард из которого приходится на рефинансирование и погашение долгов перед Россией и российскими корпорациями в 2020-м, и полмиллиарда на 2021-й.

Это говорит о том, считает Сивицкий, что как только эти ресурсы будут исчерпаны в начале следующего года Москва никакой экономической подпитки Лукашенко оказывать больше не собирается.

— Это главный инструмент давления — экономические рычаги. Их использование будет приводить к обострению социально-экономической ситуации и, как следствие, провоцированию политической нестабильности. И здесь Москва, безусловно, может задействовать некий силовой ресурс для смены режима, наказав таким образом Лукашенко за нарушение взятых на себя обязательств во время переговоров в Сочи, — говорит собеседник «Салідарнасці».

И напоминает, что по схожему сценарию был смещен с поста экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, который взял у России 1,5 миллиарда долларов за закрытие американской военной базы в Манасе, но не выполнил это обещание:

— В итоге потерял пост в результате активного силового вмешательства со стороны России.

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