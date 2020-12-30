Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca 30.12.2020, 10:35

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фото: reuters

Страна заказала 100 миллионов доз этой вакцины от коронавируса.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей для использования вакцину против коронавируса, разработанную учеными Оксфордского университета и фармацевтической компанией AstraZeneca.

Как сообщает ВВС, Великобритания заказала 100 миллионов доз этой вакцины, которую регулятор лекарственных средств признал одновременно безопасной и эффективной. Этого достаточно для вакцинации 50 миллионов человек.

Вакцина AstraZeneca была разработана в начале 2020 года. Впервые ее протестировали на добровольце в апреле, после чего начались масштабные клинические испытания, в которых участвовали тысячи людей.

Ранее в декабре Великобритания одобрила вакцину Pfizer-BioNTech. Как отмечает ВВС, AstraZeneca дешевле и легче в производстве, что позволит значительно увеличить количество вакцинаций.

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