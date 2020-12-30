Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО Украины 7 30.12.2020, 10:47

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Владимир Зеленский

Фото: Дмитрий Ларин, УП

Недавно он раскритиковал украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины, пишет liga.net.

Согласно документу, генерал-майор Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.

Кривонос отреагировал в своем Facebook: "Спасибо президенту за новогодний подарок".

"На сайте Верховной Рады есть только один проект закона о территориальной обороне 4504, зарегистрирован 16 декабря 2020 при моем соавторстве. Но на сайте президента появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО. Можно освободить человека от должности, но человека из человека не освободить", – написал он.

25 декабря Кривонос раскритиковал идею Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России. Кривонос сказал, что Украина не воюет "мясом". По его словам, идея президента нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

28 декабря в интервью НВ он заявил, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Сам Арестович говорит, что это неправда и "легенда, которую склепал Кривонос".

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