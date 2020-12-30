По Лукашенко ударило сокрушительным бумерангом 15 30.12.2020, 10:42

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Андрей Суздальцев

Лукашенко своей безумной политикой выкопал себе политическую могилу.

Важнейшим итогом 2020 года, по мнению российского политолога Андрея Суздальцева, стало то, что Лукашенко проиграл страну эпидемии. С вирусом не справилась государственная система, созданная Лукашенко, чем обрекла граждан Беларуси на встречу с коварной и смертельно-опасной болезнью. Об этом Андрей Суздальцев пишет в своем блоге politoboz.com.

В 2020 году первый белорусский правитель неоднократно менял политику в отношении коронавируса, трижды объявил о победе над пандемией и даже обещал «все» рассказать о причинах появления на планете столь опасной угрозы.

Стоит напомнить, как, выступая 28 февраля 2020 года на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, Лукашенко демонстративно отмахнулся от вопроса закрытия границ страны с целью предотвращения проникновения коронавируса.

При этом всю зиму 2019-2020 гг. зиму белорусские государственные СМИ расписывали готовность встретить коронавирус во всеоружии, так сказать, на «подступах». Подчеркивалось, что на границах Беларуси создан практически непроницаемый заслон для болезни. В частности, об этом говорил и министр здравоохранения республики 25 февраля (!) Караник: «В Беларуси по-прежнему не зафиксировано ни одного случая завоза коронавируса».

Попутно в белорусских СМИ активно пиарился образ Беларуси и ее правителя, оказавшего первым помощь пострадавшему от эпидемии Китаю. Между прочим, из Минска в Пекин отправили как раз те маски, которые буквально через три дня минчане искали на полках столичных аптек.

Напомним, что ситуация с белорусской помощью Китаю изначально несла в себе элемент скандала. Дело в том, что белорусские транспортные самолеты, перебрасывая те же маски в КНР, не взяли с собой обратно на Родину ни одного гражданина Беларуси, любезно предоставив это сделать российской авиации. Потом окажется, что именно Россия «обязана» вывозить граждан РБ из КНР … Но уже во второй половине марта Лукашенко всю неделю «рассказывал сказки» о том, как тяжко достается Беларуси, которая озаботилась «вывозом» россиян из Польши. При этом российское руководство не просило его о такой услуге: Польша спокойно выпускала россиян, как иностранцев, в Беларусь и Калининградскую область.

Сейчас, уже в конце 2020 года, каким-то леденящим ужасом веет от требования А. Лукашенко не раскрывать народу размах трагедии. 28 февраля А. Лукашенко открыто настраивал систему белорусского здравоохранения на секретность: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае… Поэтому работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом. Начнете вопить, шуметь — как минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, не вопрос. Но это ж все пустое, люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям».

С начала марта 2020 года белорусский правитель отзывался о коронавирусе с презрением и пренебрежением, называя объявленную ВОЗ пандемию психозом. 16 марта А. Лукашенко объявил о найденном универсальном средстве борьбы с коронавирусом – тракторе, так как, по его мнению, «трактор вылечит всех». Следом белорусский корифей всех наук и по совместительству правитель суверенной Беларуси, порекомендовал бороться с эпидемией не только «тракторной вакциной», но баней с водкой. На короткое время «тракторная вакцина» белорусского правителя против коронавируса стала мировой сенсацией, но, правда, в рубриках сатиры и юмора, где Лукашенко давно стал постоянным персонажем.

16 марта 2020 г. Лукашенко стал непрерывно жаловаться, что Россия закрыла границу без предупреждения, что, естественно, совершенно не так. С 12-13 марта российское руководство неоднократно вступало в контакт с премьер-министром С. Румасом и пыталось склонить Минск к совместной борьбе с коронавирусом. Это было отражено в заявлении российского правительства. Однако, к удивлению Москвы, белорусские власти категорически отказались от совместных действий с РФ, чем поставили собственных граждан под удар эпидемии и сделали попытку «перевести стрелки» на Москву. Тем не менее, Лукашенко 16 марта выразил удивление, что его «поставили перед фактом», возмущался тем, что Россия, где все «полыхает от коронавируса», отгородилась от «чистой» и «здоровой» Беларуси. БТ развлекалось на тему «неожиданности» от России всю неделю. Белорусский МИД тут же включился в антироссийскую информационную кампанию и заявил о том, что «установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы». Оказалось, что МИД РБ делает тесты на границе России (!), но 19 марта в аэропорту Караганды из самолета, прибывшего из Минска, санитарные врачи Казахстана «приняли» двух больных коронавирусом. Этот факт оказался ответом уверениям белорусского МИДа, что «белорусы же пока никому его (коронавирус – А.С.) не экспортировали». Оказалось, что Минск вполне успешно экспортировал эпидемию на территорию своих соседей.

16 марта (!) А. Лукашенко возвестил об успехах, которые должна оплатить Россия (?), так как, по его мнению, Москва «заметила успешный опыт белорусских медиков на западном направлении (?) … То есть признали, что мы это делаем правильно». В тот момент (середина марта 2020 г.) Беларусь имела зараженных в 4 раза больше на душу населения, чем Россия.

К началу апреля стало ясно, что А. Лукашенко решил использовать эпидемию в политических целях. 22 марта автор этих строк отмечал, что «Ему (Лукашенко) сейчас крайне необходима, пусть даже пропагандистская, «победа» над коронавирусом, которому уже покорилась половина Европы и Россия, которая, естественно, судя по передачам БТ, просто «вымирает». Картина создается поистине эпическая, но, при этом, Лукашенко тут же потребовал от России денег на борьбу с эпидемией.

К концу марта - апрелю Беларусь осталась практически единственной страной Европы, которая оставила свои границы открытыми. 31 марта белорусский правитель заявлял: «Я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть», но состояние «проходного двора» на фоне роста заболеваемости и отсутствие карантина стало ощутимо сказываться на настроениях в белорусском обществе. Однако Лукашенко уперся и 3 апреля заявил о том, что «введение жесткого карантина и комендантского часа в Беларуси не улучшит ситуацию в стране».

Попутно в белорусском медиа-пространстве появились публикации и видеосюжеты, ставящие под сомнение ввод российскими властями мер по борьбе с коронавирусом. Более того, исполнение карантина в Москве белорусским ТВ трактовалось в сатирическом формате.

Вопрос выбора «жизнь или экономика» стал для Лукашенко принципиальным. 7 апреля 2020 белорусский правитель, отвергая в очередной раз любые варианты введения в РБ карантина, вывел, как ему кажется, универсальную «формулу» сохранения баланса между экономикой и смертью от болезни, которую нечем лечить: «Жрать что будем?». Вопрос, кому в итоге после пандемии удастся «пожрать», остался открытым, но карантин в России очень раздражал белорусское руководство, так как демонстрировал полную недееспособность администрации Лукашенко.

Через месяц Лукашенко, сначала отказавшись от российских тестов («к черту»), уже обижался на Москву, намекая, что: «Вы же знаете, что в основном западные страны оказывают эту гуманитарную помощь».

Тем не менее, несмотря на то, что волна эпидемии к середине апреля буквально захватила Беларусь, Лукашенко надеялся «победить» коронавирус к православной Пасхе (19 апреля) – «Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», а уже 13 апреля белорусский правитель сделал сенсационное заявление : «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть».

К концу апреля у Лукашенко произошло некое отрезвление. Видимо он стал понимать, что прибаутками, психозами и баней с водкой проблему не решить. Люди умирали, и как не изгалялся белорусский правитель в отношении погибшего в Витебске, уважаемого в городе актера местного театра, его рейтинг стал приближаться к нулю.

29 апреля автор этих строк отметил изменения в настроении А. Лукашенко: «В этом плане стоит обратить внимание на исключительно эмоциональные заявления А. Лукашенко в отношении того, что сейчас говорит о Беларуси российское телевидение: «Дают такую гадкую информацию. А, Лукашенко там лечит своих трактором, водкой, баней … Знаете, когда-то я на ходу пошутил».

Более того, следом уже и Белорусское ТВ поставило в вину российским телеканалам и иным ресурсам, что они воспользовались «шуткой», чтобы третировать Лукашенко . Любопытно, что при этом у ведущих белорусского телевидения не возник вопрос: «А зачем так шутить в столь сложных условиях смертельно опасной пандемии?».

В нашем случае правитель целого европейского государства более месяца «резвится» и отпускает весьма странные «шутки» на фоне работающего в три смены крематория на Северном кладбище Минска, а если на главу белорусского государства уже с недоумением и даже ужасом смотрит весь мир, включая, естественно, Россию, то мир и Москва виноваты в том, что издеваются над правителем – любителем «шуток» с некрофильским «душком», третируют его, так как смеяться над такого рода людьми просто неэтично и даже, не побоявшись этого слова, негуманно. Ну что брать с А. Лукашенко…

В итоге, свою оценку деятельности Лукашенко на поле борьбы с коронавирусом, 28 апреля дал президент России, объясняя населению России необходимость продления режима самоизоляции до 18 мая 2020 года: «Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто, как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть – мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя… Это не наш генетический код. Потому, что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности, Россия живет тысячу лет. И сегодня они – главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием….» В итоге, президент России назвал вышеназванную практику сознательной уступки смерти права решать судьбу своих сограждан «дикостью и варварством».

Однако 9 мая Лукашенко провел в Минске парад, который так и не транслировался в России, и приглашал в апреле и мае лидеров стран ЕАЭС посетить в Минск, чтобы, чтобы, видимо, заразить правителей коронавирусом. Главы государств поблагодарили, но не приехали.

Автор этих строк отметил в конце февраля: «Неразборчивость в методах в политике обычно заканчивается сокрушительным бумерангом. Более того, использование любой проблемы или трагедии у ближних и далеких соседей с целью «доказательства» сверхъестественной эффективности правящего режима удивительным, и даже каким-то мистическим образом, возвращается обратно с кумулятивным эффектом.

В итоге

- белорусское государство оказалось неспособным противостоять внешней угрозе – пандемии, оно не защитило граждан республики, так как для этого не приспособлено. Государственная система Беларуси предназначена для обеспечения власти А. Лукашенко, и только;

- коронавирус создал запрос на быстрое формирование современного гражданского общества в Беларуси, которое выступило скелетом будущей Новой Беларуси;

- Лукашенко затеял политические игры с пандемией и дал коронавирусу роль триггера в создании протестного потенциала, который, в свою очередь, обеспечил протестное голосование 9 августа 2020 г. Можно сказать, что Лукашенко, своей поистине безумной политикой в отношении пандемии, сам выкопал себе политическую «могилу».

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