Без шубы и оливье: какие салаты приготовить на Новый год 2 30.12.2020, 10:59

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Канун праздника — жаркая пора в соцсетях.

Там собираются как на последнюю битву сторонники традиции готовить тазик оливье, и яростные противники этого дела. Готовить ли оливье по рецепту бабушки, вы решите сами. Сайт bykvu.com предлагает 5 других салатов для новогоднего стола.

Салат “Рождественское дерево”

Ингредиенты

8 чашек свежих листьев шпината

1 красный болгарский перец, нарезанный тонкими длинными полосками

½ стакана семян граната

½ стакана фисташек

½ стакана сыра фета

2-3 ломтика яблока нарезать звездочками с помощью формочки для печенья

Для клюквенной заправки

4 столовые ложки клюквенного сока

3 столовые ложки клюквенного соуса (необязательно, но настоятельно рекомендуется, потому что он придает великолепный цвет заправке!)

2 столовые ложки яблочного уксуса

1 апельсиновая цедра и сок

4 столовые ложки дижонской горчицы

½ стакана оливкового масла первого холодного отжима

1 столовая ложка вустерширского соуса

½ чайной ложки свежего измельченного перца

½ чайной ложки кошерной морской соли

Оберните разделочную доску или квадратную доску оберточной бумагой по вашему выбору или просто подавайте на тарелке. Завяжите праздничный бант и заправьте под бант щипцы.

Выложите шпинат (или нарезанный салат на ваш выбор) в форме елки. Если хотите, вовлеките детей в следующие несколько шагов! Им будет так весело украшать елку.

Добавьте “гирлянду” из красного болгарского перца, нарезав его тонкими длинными полосками.

Добавьте “украшения” из зерен граната и фисташек.

Добавьте “снег” из перетертого сыра фета.

Добавьте “верхушку дерева и звездочки” из яблок, используя разные формы для печенья в форме звезды.

Сбрызните клюквенной заправкой или другой, по вашему вкусу.

Салат из лосося горячего копчения и жареной свеклы

Для салата

750 г сырой свеклы, очищенной и нарезанной дольками

2 зубчика чеснока, кожица не повреждена

3-4 веточки тимьяна

1 столовая ложка оливкового масла

140 г рукколы или любого салата

250 г лосося горячего копчения, нарезанного крупными кусочками

Для заправки

75 мл сливок

2 ст.л. хрена

½ столовой ложки белого винного уксуса

½ лимона, сок

Разогрейте духовку до 200 ° C. Положите свеклу в центр большого куска фольги с головкой чеснока и тимьяном. Посыпать маслом и приправить черным перцем. Запечатайте фольгу в пакет и положите на противень. Запекать в духовке 45 минут или до мягкости. Выдавите чеснок из кожуры и перемешайте со свеклой. Дайте полностью остыть.

Тем временем взбейте все ингредиенты заправки. Осторожно перемешайте рукколу со свеклой и лососем горячего копчения и разделите между сервировочными тарелками, затем полейте заправкой каждую тарелку для подачи.

Салат из грейпфрута с фенхелем и креветками

Ингредиенты

1 целый розовый грейпфрут

3 луковицы фенхеля

2 веточки свежей мяты

2 горсти руколлы

1 порция виноградного уксуса

1 капля оливкового масла

1 щепотка соли

1 щепотка перца

30 г обжаренного миндаля

15 очищенных королевских креветок

Очистите грейпфрут от кожуры, разделите на дольки и снимите с них кожицу.

Креветки обжарьте на сковороде пару минут и отварите.

Поджарьте миндальные хлопья на сухой сковороде.

Нарежьте фенхель скорочисткой, затем поместите в миску с ледяной водой.

Разложите дольки грейпфрута на блюде или в миске. Сверху выложите креветки.

Слейте воду из фенхеля, обсушите, затем смешайте с мятой, рукколой и небольшим количеством уксуса и оливкового масла.

Приправить солью и черным перцем.

Разложите смесь фенхеля по грейпфруту и креветках и посыпьте поджаренным миндалем.

Рождественский салат

Ингредиенты

1 чашка половинок пекана

1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога

соль и свежемолотый черный перец

2 столовые ложки меда

150 грамм рукколы

2 головки салата фризе, крупно нарезанные

1/2 головки радиккио, тонко нарезанного

2 апельсина

2 столовые ложки винного уксуса

2 столовые ложки дижонской горчицы

1/2 стакана оливкового масла

1/2 стакана зерен граната

30 г сыра фета, раскрошенного

Выстелите тарелку пергаментом. Перемешайте орехи пекан со специей для тыквенного пирога, 1/4 чайной ложки соли и небольшим количеством молотого черного перца в небольшой миске. Вылейте смесь в небольшую сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте на среднем огне, часто помешивая, пока специи не начнут подрумяниваться и не станут ароматными, 1–2 минуты.

Сбрызните 1 столовую ложку меда и варите, постоянно помешивая, 1-2 минуты, пока мед не начнет карамелизоваться, а орехи пекан хорошо им не покроются. Переложите на подготовленную тарелку, убедившись, что орехи пекан лежат ровным слоем и не уложены друг на друга. Дайте полностью остыть, около 20 минут.

Тем временем поставьте небольшую миску, в которую поместится 1 чашка заправки для салата, в центр большого блюда. Перемешайте рукколу, фризе и радиккио в большой миске. Распределите салатную смесь по кругу, чтобы она напоминала венок, вокруг миски на блюде. Очистите апельсин от кожуры и кожицы на дольки.

Разделите оставшийся апельсин пополам и выжмите сок в миску среднего размера (у вас должно получиться около 1/3 стакана). Смешайте уксус, дижонскую горчицу, оставшуюся 1 столовую ложку меда, 1/4 чайной ложки соли и немного молотого черного перца. Постоянно взбивая, медленно сбрызните оливковым маслом до образования эмульсии. Вылейте заправку в миску в центре тарелки.

Посыпьте сверху салатный венец медовыми орехами пекан, дольками апельсина, зернами граната и сыром фета.

Теплый куриный салат с гранатом и клементином

Ингредиенты

2 клементина, сегментированные

большая горсть мяты (25 г), крупно нарезанная

большая горсть укропа (25 г), крупно нарезанная

0,5 граната, только семена

горсть кедровых орехов

булгур

Для заправки:

сок 1 клементина

сок 1 лимона

1 чайная ложка душистого перца

1 ч.л. паприки

0,5 ч. л. тмина

3 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока, измельченного

соль, чтобы приправить

Залейте булгур в средней миске кипятком. Накройте пищевой пленкой и отставьте на 5-10 минут.

Взбейте заправку в большой миске, затем добавьте в нее все ингредиенты и перемешайте. Бросьте в приготовленную пшеницу булгур, переверните на большое блюдо и подавайте.

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