Без шубы и оливье: какие салаты приготовить на Новый год

Без шубы и оливье: какие салаты приготовить на Новый год2
- 30.12.2020, 10:59
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Канун праздника — жаркая пора в соцсетях.
Там собираются как на последнюю битву сторонники традиции готовить тазик оливье, и яростные противники этого дела. Готовить ли оливье по рецепту бабушки, вы решите сами. Сайт bykvu.com предлагает 5 других салатов для новогоднего стола.
Салат “Рождественское дерево”
Ингредиенты
8 чашек свежих листьев шпината
1 красный болгарский перец, нарезанный тонкими длинными полосками
½ стакана семян граната
½ стакана фисташек
½ стакана сыра фета
2-3 ломтика яблока нарезать звездочками с помощью формочки для печенья
Для клюквенной заправки
4 столовые ложки клюквенного сока
3 столовые ложки клюквенного соуса (необязательно, но настоятельно рекомендуется, потому что он придает великолепный цвет заправке!)
2 столовые ложки яблочного уксуса
1 апельсиновая цедра и сок
4 столовые ложки дижонской горчицы
½ стакана оливкового масла первого холодного отжима
1 столовая ложка вустерширского соуса
½ чайной ложки свежего измельченного перца
½ чайной ложки кошерной морской соли
Оберните разделочную доску или квадратную доску оберточной бумагой по вашему выбору или просто подавайте на тарелке. Завяжите праздничный бант и заправьте под бант щипцы.
Выложите шпинат (или нарезанный салат на ваш выбор) в форме елки. Если хотите, вовлеките детей в следующие несколько шагов! Им будет так весело украшать елку.
Добавьте “гирлянду” из красного болгарского перца, нарезав его тонкими длинными полосками.
Добавьте “украшения” из зерен граната и фисташек.
Добавьте “снег” из перетертого сыра фета.
Добавьте “верхушку дерева и звездочки” из яблок, используя разные формы для печенья в форме звезды.
Сбрызните клюквенной заправкой или другой, по вашему вкусу.
Салат из лосося горячего копчения и жареной свеклы
Для салата
750 г сырой свеклы, очищенной и нарезанной дольками
2 зубчика чеснока, кожица не повреждена
3-4 веточки тимьяна
1 столовая ложка оливкового масла
140 г рукколы или любого салата
250 г лосося горячего копчения, нарезанного крупными кусочками
Для заправки
75 мл сливок
2 ст.л. хрена
½ столовой ложки белого винного уксуса
½ лимона, сок
Разогрейте духовку до 200 ° C. Положите свеклу в центр большого куска фольги с головкой чеснока и тимьяном. Посыпать маслом и приправить черным перцем. Запечатайте фольгу в пакет и положите на противень. Запекать в духовке 45 минут или до мягкости. Выдавите чеснок из кожуры и перемешайте со свеклой. Дайте полностью остыть.
Тем временем взбейте все ингредиенты заправки. Осторожно перемешайте рукколу со свеклой и лососем горячего копчения и разделите между сервировочными тарелками, затем полейте заправкой каждую тарелку для подачи.
Салат из грейпфрута с фенхелем и креветками
Ингредиенты
1 целый розовый грейпфрут
3 луковицы фенхеля
2 веточки свежей мяты
2 горсти руколлы
1 порция виноградного уксуса
1 капля оливкового масла
1 щепотка соли
1 щепотка перца
30 г обжаренного миндаля
15 очищенных королевских креветок
Очистите грейпфрут от кожуры, разделите на дольки и снимите с них кожицу.
Креветки обжарьте на сковороде пару минут и отварите.
Поджарьте миндальные хлопья на сухой сковороде.
Нарежьте фенхель скорочисткой, затем поместите в миску с ледяной водой.
Разложите дольки грейпфрута на блюде или в миске. Сверху выложите креветки.
Слейте воду из фенхеля, обсушите, затем смешайте с мятой, рукколой и небольшим количеством уксуса и оливкового масла.
Приправить солью и черным перцем.
Разложите смесь фенхеля по грейпфруту и креветках и посыпьте поджаренным миндалем.
Рождественский салат
Ингредиенты
1 чашка половинок пекана
1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога
соль и свежемолотый черный перец
2 столовые ложки меда
150 грамм рукколы
2 головки салата фризе, крупно нарезанные
1/2 головки радиккио, тонко нарезанного
2 апельсина
2 столовые ложки винного уксуса
2 столовые ложки дижонской горчицы
1/2 стакана оливкового масла
1/2 стакана зерен граната
30 г сыра фета, раскрошенного
Выстелите тарелку пергаментом. Перемешайте орехи пекан со специей для тыквенного пирога, 1/4 чайной ложки соли и небольшим количеством молотого черного перца в небольшой миске. Вылейте смесь в небольшую сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте на среднем огне, часто помешивая, пока специи не начнут подрумяниваться и не станут ароматными, 1–2 минуты.
Сбрызните 1 столовую ложку меда и варите, постоянно помешивая, 1-2 минуты, пока мед не начнет карамелизоваться, а орехи пекан хорошо им не покроются. Переложите на подготовленную тарелку, убедившись, что орехи пекан лежат ровным слоем и не уложены друг на друга. Дайте полностью остыть, около 20 минут.
Тем временем поставьте небольшую миску, в которую поместится 1 чашка заправки для салата, в центр большого блюда. Перемешайте рукколу, фризе и радиккио в большой миске. Распределите салатную смесь по кругу, чтобы она напоминала венок, вокруг миски на блюде. Очистите апельсин от кожуры и кожицы на дольки.
Разделите оставшийся апельсин пополам и выжмите сок в миску среднего размера (у вас должно получиться около 1/3 стакана). Смешайте уксус, дижонскую горчицу, оставшуюся 1 столовую ложку меда, 1/4 чайной ложки соли и немного молотого черного перца. Постоянно взбивая, медленно сбрызните оливковым маслом до образования эмульсии. Вылейте заправку в миску в центре тарелки.
Посыпьте сверху салатный венец медовыми орехами пекан, дольками апельсина, зернами граната и сыром фета.
Теплый куриный салат с гранатом и клементином
Ингредиенты
2 клементина, сегментированные
большая горсть мяты (25 г), крупно нарезанная
большая горсть укропа (25 г), крупно нарезанная
0,5 граната, только семена
горсть кедровых орехов
булгур
Для заправки:
сок 1 клементина
сок 1 лимона
1 чайная ложка душистого перца
1 ч.л. паприки
0,5 ч. л. тмина
3 столовые ложки оливкового масла
1 зубчик чеснока, измельченного
соль, чтобы приправить
Залейте булгур в средней миске кипятком. Накройте пищевой пленкой и отставьте на 5-10 минут.
Взбейте заправку в большой миске, затем добавьте в нее все ингредиенты и перемешайте. Бросьте в приготовленную пшеницу булгур, переверните на большое блюдо и подавайте.