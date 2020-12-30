«Коммерсантъ»: Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси 10 30.12.2020, 11:09

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Лукашенко создает России слишком много проблем.

Российская газета «Коммерсантъ» опубликовала статью, в которой сообщается, что Кремль заинтересован в транзите власти в Беларуси. Материал называется весьма красноречиво: «Властелин. Конец. Как Александр Лукашенко не отдал, но потерял Беларусь».

Как утверждает автор статьи, «собеседники издания в российских государственных структурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Беларуси».

«В 2020 году Александр Лукашенко превратился в наглядное пособие о том, что случается с лидером, утратившим связь с реальностью. Его решение править еще пять лет взорвало Беларусь, и теперь многочисленных несогласных силой убеждают в том, что он президент. Господин Лукашенко создал проблемы не только себе, но и России», — говорится в статье.

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