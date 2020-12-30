Академик объяснил, почему опасно принимать антибиотики при COVID-19 3 30.12.2020, 11:25

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Медики должны учитывать этот фактор при назначении лечения.

Антибиотики не эффективны во время лечения COVID-19, ведь способны воздействовать лишь на бактериальную инфекцию, а не на вирусы. Об этом сообщил академик НАН Украины Сергей Комисаренко, пишет orthodox.od.ua.

Кроме этого, для лечения такого типа заболевания необходимо применять те антибиотики, которые способны действовать на имеющийся вид бактерий.

"Причем желательно вводить те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась. Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику, или нет. Потому что иначе антибиотик может нанести лишь вред, если окажется, что те бактерии являются резистентными, нечувствительными к нему», - разъяснил ученый.

По его словам, из-за этого в начале заболевания COVID-19 медики, как правило, не назначают антибиотиков.

"И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним», - добавил Сергей Комисаренко.

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