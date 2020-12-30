Андрей Кравченко: Надо верить в то, что сбудется главное желание большинства белорусов 2 30.12.2020, 11:36

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Андрей Кравченко

Фото: Reuters

Предновогоднее обращение белорусского десятиборца.

Непростой был финал 2020 года для десятиборца Андрея Кравченко – его вместе с кикбоксером Иваном Ганиным в ноябре жестоко задержали, тайно осудили на 10 суток ареста и держали в жодинском изоляторе. Спортсмен не теряет оптимизма, сообщает «Радыё Свабода».

«Самое главное, наверное, то, что у людей должна быть вера в хорошее. Надо верить в то, что в следующем году сбудется главное желание большинства белорусов. Я думаю, мечта осуществиться, все будет хорошо, и белорусская нация будет процветать.

Только вера спасет нас, только вера может дать силы. Если опускать руки, то ничего не будет. Я не могу никого ни к чему призывать, ведь каждый отвечает за себя. Каждый должен сам определиться, чего хочет, в какой стране он хочет жить.

Я хочу, чтобы в стране были перемены, и делаю все от меня зависящее. Так и каждый должен определиться с мечтами и желаниями и что-то делать, чтобы они совершились», - рассуждает спортсмен Андрей Кравченко.

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