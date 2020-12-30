Российский патруль в Сирии попал в засаду
- 30.12.2020, 11:58
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БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
В сирийской провинции Идлиб 29 декабря под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела 3 российских военнослужащих получили ранения. Обстрел произошел днем на территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований», сообщает «24 канал» со ссылкой на военное ведомство РФ.
Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии Вячеслав Сытник, обстрел произошел примерно в 15:45. Известно, что БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Россияне получили легкие ранения, их госпитализировали в военный госпиталь.
Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие вооруженные силы.