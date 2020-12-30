В регионах Беларуси идет кратный рост убытков 30.12.2020, 12:12

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Как минимум, в два раза выросли убытки предприятий во всех областях страны.

Власти опубликовали информацию о финансах предприятий-флагманов в регионах. По всей стране растут количество и суммы потерь убыточных предприятий, сообщают banki24.by.

Финансовая статистика с крупных и средних предприятий появляется с лагом по сравнению с выходом производственных показателей. Самые свежие сведения в декабре — это данные за 10 месяцев.

В Брестской области потери убыточных предприятий выросли в 2,3 раза до 256,1 млн BYN. Доля убыточных компаний в регионе увеличилась с 12,5% до 14,9%.

Основной размер убытков на Брестчине сконцентрировали Брест, Барановичи и Малоритский район. Убыточные предприятия Бреста накопили 64,9 млн BYN, Барановичей — 63,6 млн BYN, Малоритского района — 60,6 млн BYN.

В Витебской области потери убыточных компаний увеличились в 2,1 раза до 171,7 млн BYN. Доля убыточных предприятий выросла с 11,8% до 12,3%.

Относительно малый убыток в Витебской области объясняется не эффективностью тамошних бизнесов, а господдержкой. В начале года вышел указ № 70 о поддержке предприятий АПК Витебщины. В результате аграрии региона нарисовали в отчетах значительную «бумажную» прибыль.

Главные потери в Витебской области создали предприятия Витебска (96,5 млн BYN), Новополоцка (33,2 млн BYN) и Полоцкого района (20,2 млн BYN).

В Гомельской области потери убыточных предприятий выросли в 4,2 раза до 401,3 млн BYN, а доля убыточных компаний увеличилась с 9% до 11,2%. Основной объем убытков показали предприятия областного центра — 338,6 млн BYN.

В Гродненской области потери убыточных предприятий подскочили в 49 раз до 2,962 млрд BYN, а удельный вес убыточных компаний вырос с 14,8% до 18%.

Безусловный лидер по убыткам в области и стране — Островецкий район, где возводится Белорусская АЭС. Потери убыточных компаний в этом районе возросли в 2 355 раз до 2,523 млрд BYN. С большим отставанием от островчан идут Гродно (172 млн BYN) и Сморгонский район (157,4 млн BYN).

В Минской области потери убыточных компаний выросли в 2,6 раза до 441,2 млн BYN, доля убыточных предприятий — с 14,1% до 20,2%. Первое место по размеру убытков в области занял Минский район с показателем 81,5 млн BYN. В Могилевской области потери убыточных предприятий увеличились в 6,1 раза до 525,2 млн BYN, удельный вес убыточных компаний — с 16,9% до 19%.

Лидеры Могилевщины по накопленным убыткам — предприятия Бобруйска (196,8 млн BYN) и Могилева (95,7 млн BYN). Также значительные потери были показаны в Шкловском (74,9 млн BYN), Кричевском (69,4 млн BYN) и Могилевском районах (50,5 млн BYN).

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