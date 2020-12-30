Роберт Левандовский признан лучшим спортсменом мира 2020 года 30.12.2020, 12:16

Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Польский футболист опередил пилота «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона и испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовский назван Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS) лучшим спортсменом мира 2020 года. По итогам голосования спортивных журналистов из 116 стран, выступающий за мюнхенскую «Баварию» Роберт Левандовский опередил пилота «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона и испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сообщает «Польское радио».

Среди женщин титул лучшей спортсменки мира достался японской теннисистке Наоми Осака, оставившей позади легкоатлетку Юлимар Рохас из Венесуэлы и американскую теннисистку Серену Уильямс.

32-летний Роберт Левандовский ранее назван лучшим футболистом 2020 года по версии Международной федерации футбола (FIFA), в рейтинге Globe Soccer Awards, а также авторитетного британского издания The Guardian. Сильнейшей командой мира по версии AIPS стал футбольный клуб «Бавария» Мюнхен, за которой последовал английский «Ливерпуль» и американская баскетбольная команда «Лос-Анджелес Лейкерс».

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