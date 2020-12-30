Евросоюз вряд ли одобрит вакцину AstraZeneca в ближайшее время 1 30.12.2020, 12:27

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фото: reuters

Брюссель заявил, что ему нужны дополнительные данные о британской вакцине.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) вряд ли в январе рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом.

Об этом заявил во вторник официальный представитель EMA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Times.

По словам заместителя исполнительного директора агентства Ноэля Ватиона, EMA не обладает достаточной информацией о вакцине.

"На данный момент AstraZeneca предоставила в Европейское агентство по лекарственным средствам данные только о своих клинических испытаниях", - сказал Ватион, добавив, что этих данных недостаточно для предоставления обусловленного разрешения на реализацию продукта.

"Нам нужны дополнительные данные о качестве их вакцины", - подчеркнул Ватион.

Кроме того, AstraZeneca еще не подала официальную заявку, что является еще одним необходимым условием для рекомендации вакцины.

Великобритания одобрила для использования вакцину AstraZeneca 30 декабря. Это уже вторая вакцина, утвержденная в стране после того, как в декабре было одобрено препарат Pfizer/BioNTech.

Более 600 000 человек в Британии были привиты с 8 декабря, когда страна первой на Западе начала программу вакцинации населения.

Ожидается, что применение вакцины AstraZeneca приведет к значительному увеличению темпов вакцинации, поскольку она дешевая и легкая в массовом производстве.

По состоянию на конец декабря в ЕС только одна вакцина от Pfizer/BioNTech была рекомендована Европейским агентством по лекарственным средствам.

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