Анжелика Агурбаш: Лукашенко социально опасен, его давно пора арестовать 3 30.12.2020, 12:33

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Анжелика Агурбаш

Белорусская певица выступает за немедленную изоляцию узурпатора.

Никаких переговоров и обсуждений с Лукашенко и его окружением вести нельзя. Такое мнение высказала белорусская певица Анжелика Агурбаш в интервью с политологом Дмитрием Болкунцом на его YouTube-канале, пишет kp.by.

Он добавила, что сейчас дело даже уже не в мирных маршах. Главная задача для живущих в Беларуси и за ее пределами, по мнению певицы, – это немедленная изоляция Лукашенко, потому что он социально опасен для общества. Агурбаш подчеркнула, что вся репрессивная машина должна быть остановлена. Причем сделать это можно за один час.

– По большому счету, председатель Конституционного суда, генеральный прокурор Белоруссии и министр обороны должны сделать то, что они должны сделать [...] Они должны были сделать это уже давно. И если они не способны на это, то, как минимум, любой офицер мог остановить безумие и именем народа Беларуси остановить этого человека. И его просто арестовать. Его уже давно пора арестовать, – заявила Агурбаш.

Она также считает, что события е в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года уже тогда дали понять, что начинается «беспредел». А 9-10 августа все маски были сброшены, и белорусы увидели настоящее лицо Лукашенко и его приближенных.

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