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«Не уеду до победы!»: сильное заявление белорусов с площади Якуба Коласа

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  • 30.12.2020, 13:14
  • 2,612
«Не уеду до победы!»: сильное заявление белорусов с площади Якуба Коласа

Это — наша страна.

„В конце концов, я хочу плюнуть на всё это и уехать из страны, чтобы забыть навсегда этот ужас. Но совесть против!“

Свободные люди площади Якуба Коласа записали видео, в котором заявляют:

«В конце концов, я хочу плюнуть на всё это и уехать из страны, чтобы забыть навсегда этот ужас. Но совесть против!

Это наша страна! Не уеду до Победы! Жыве Беларусь!»

Ролик опубликовал телеграм-канал UsyLukashenko.

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