Народная инфляция: на сколько за год подорожали продукты в трех разных магазинах 30.12.2020, 13:34

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Цены в Беларуси значительно выросли.

За последний месяц цены на некоторые продукты значительно выросли. Большой вклад в подорожание нашей корзины, цены на которые мы мониторим, внесли свинина и овощи. Это серьезно повлияло на годовой показатель - с января по декабрь - нашей личной инфляции. Она составила почти 10%. tut.by посмотрел, как изменилась стоимость продуктового набора в трех разных магазинах и высчитал личную «инфляцию» за год.

За последний месяц в магазинах подорожали многие продукты из нашего набора: яблоки, огурцы, помидоры, гречка, свинина и прочие. В некоторых случаях больше чем на рубль. В целом наш продуктовый набор в мелком магазине стал дороже на 4,80 рубля, в гипермаркете — на 4,92, а в супермаркете — на целых 8,26 рубля. Это очень сильно повлияло на годовую личную инфляцию.

Чтобы сдержать рост цен, Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело ценовое регулирование сперва на отдельные товары, а затем и на весь список социально значимых. Соответствующие постановления действуют и сейчас.

Больше всего с января по декабрь 2020 года он вырос в цене в гипермаркете — на 10,9% или на 6,8 рубля. Нельзя сказать, что здесь стали дороже все продукты. Некоторые за год даже немного скинули в цене. Однако это компенсировали солидно прибавившие в цене помидоры, свинина, колбаса, рис, гречка и некоторые другие позиции.

На втором месте по подорожанию набора продуктов оказался супермаркет. Там оно составило 10,5% или 6,36 рубля. Здесь также большой вклад внесла свинина. Стоит отметить, что до декабря цены на нее колебались в пределах 2 рублей — она то дорожала, то дешевела.

Ниже приведем средние цены по трем магазинам по месяцам.

Третье место занял мелкий магазин, где продукты подорожали с января по декабрь на 9,9% или на 6,08 рубля. Здесь таких сильных скачков цен за последний месяц как в других магазинах не было. Но прибавка в цене по большей части позиций все равно дала довольно сильное подорожание продуктового набора.

Если же вывести средние цены на все продукты в трех магазинах, наша личная инфляция также почти в два раза превысила прогнозный показатель — получилась 9,9%. В среднем продуктовая корзина подорожала на 6,08 рубля.

Наши цифры нельзя принимать за официальный показатель инфляции. Официальная инфляция, которую ежемесячно выводит Белстат, подсчитывается иначе. Для того чтобы определить индекс потребительских цен, сотрудники государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Всего специалисты фиксируют стоимость товаров в более чем 8 тысячах магазинов, кафе, рынков и других объектов торговли. Их список периодически обновляется. Цена отслеживаются с 10-го по 30-е число каждого месяца на 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Это больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу.

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