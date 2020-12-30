Врач назвала симптомы, по которым можно самостоятельно определить тяжесть протекания COVID-19
- 30.12.2020, 13:39
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Коронавирусом обычно протекает в четырех формах.
Можно ли и как оценить тяжесть протекания коронавирусной инфекции самостоятельно? Врач общей практики Полина Кирко описала формы и соответствующую им симптоматику.
— Существует четыре формы протекания коронавирусной инфекции. На ту или иную могут указывать различные симптомы, выраженность которых может быть разной у каждого человека (зависит от возраста, наличия хронических заболеваний и т.д.) Однако хочу напомнить, что поставить диагноз "коронавирусная инфекция" можно только после получения результата ПЦР-исследования: наличие симптомов (даже нескольких одновременно) поможет определить степень протекания, но не подтвердить заболевание.
Бессимптомная форма:
жалоб нет;
могут быть незначительные признаки на рентгенограмме;
могут наблюдаться незначительные изменения показателей лабораторных исследований крови.
Легкая форма:
ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей);
температура тела ниже 38,5 градуса;
слабость, боль в горле, аносмия (потеря обоняния), боли в мышцах, «ломота» в теле;
кашель сухой или со скудной мокротой, заложенность носа или насморк, боли в горле, конъюнктивит и другие симптомы без признаков нарушения функций внутренних органов.
Среднетяжелая форма:
ОРВИ с температурой тела выше 38,5 градуса, кашлем, выраженной слабостью, головной и мышечной болями;
нетяжелая пневмония без дыхательной недостаточности и признаков нарушения функции внутренних органов, подтвержденная рентгенографией, КТ;
у пациента сохраняется сознание, отсутствует заторможенность;
частота дыхательных движений не более 22 в минуту;
частота сердечных сокращений 55−110 ударов в минуту;
отсутствие боли в грудной клетке и кровохарканья;
сатурация выше 95%;
систолическое артериальное давление выше 90 мм рт. ст.;
содержание лейкоцитов в общем анализе крови от 4,0 до 20.0 (x10 в 9л), лимфоцитов — более 1,0 (x10 в 9л).
Тяжелая форма:
тяжелая пневмония с поражением нижних дыхательных путей, подтвержденная рентгенографией, КТ;
признаки дыхательной недостаточности, снижение уровня сознания, выраженная слабость;
одышка, частота дыхания — более 22 в минуту;
сатурация менее 9З%;
систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст. или диастолическое — менее 60 мм рт. ст.