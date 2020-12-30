Врач назвала симптомы, по которым можно самостоятельно определить тяжесть протекания COVID-19 30.12.2020, 13:39

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Полина Кирко

Коронавирусом обычно протекает в четырех формах.

Можно ли и как оценить тяжесть протекания коронавирусной инфекции самостоятельно? Врач общей практики Полина Кирко описала формы и соответствующую им симптоматику.

— Существует четыре формы протекания коронавирусной инфекции. На ту или иную могут указывать различные симптомы, выраженность которых может быть разной у каждого человека (зависит от возраста, наличия хронических заболеваний и т.д.) Однако хочу напомнить, что поставить диагноз "коронавирусная инфекция" можно только после получения результата ПЦР-исследования: наличие симптомов (даже нескольких одновременно) поможет определить степень протекания, но не подтвердить заболевание.

Бессимптомная форма:

жалоб нет;

могут быть незначительные признаки на рентгенограмме;

могут наблюдаться незначительные изменения показателей лабораторных исследований крови.

Легкая форма:

ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей);

температура тела ниже 38,5 градуса;

слабость, боль в горле, аносмия (потеря обоняния), боли в мышцах, «ломота» в теле;

кашель сухой или со скудной мокротой, заложенность носа или насморк, боли в горле, конъюнктивит и другие симптомы без признаков нарушения функций внутренних органов.

Среднетяжелая форма:

ОРВИ с температурой тела выше 38,5 градуса, кашлем, выраженной слабостью, головной и мышечной болями;

нетяжелая пневмония без дыхательной недостаточности и признаков нарушения функции внутренних органов, подтвержденная рентгенографией, КТ;

у пациента сохраняется сознание, отсутствует заторможенность;

частота дыхательных движений не более 22 в минуту;

частота сердечных сокращений 55−110 ударов в минуту;

отсутствие боли в грудной клетке и кровохарканья;

сатурация выше 95%;

систолическое артериальное давление выше 90 мм рт. ст.;

содержание лейкоцитов в общем анализе крови от 4,0 до 20.0 (x10 в 9л), лимфоцитов — более 1,0 (x10 в 9л).

Тяжелая форма:

тяжелая пневмония с поражением нижних дыхательных путей, подтвержденная рентгенографией, КТ;

признаки дыхательной недостаточности, снижение уровня сознания, выраженная слабость;

одышка, частота дыхания — более 22 в минуту;

сатурация менее 9З%;

систолическое артериальное давление менее 90 мм рт. ст. или диастолическое — менее 60 мм рт. ст.

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