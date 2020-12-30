Слонимскую хоральную синагогу продали менее, чем за $12 тысяч 30.12.2020, 13:58

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Кому — пока неизвестно.

В Гродно прошел предварительный аукцион, на котором была продана Слонимская хоральная синагога. Историческое здание купили почти за 30 тысяч рублей. Кто покупатель — пока неизвестно, сообщает «Слонімскі веснік».

Напомним, Слонимскую синагогу первый раз выставили на аукцион в мае этого года. Тогда здание оценили в 137 тысяч рублей. Желающих ее приобрести не нашлось.

Тогда же Лондонский фонд еврейского наследия выступил с предложением выкупить памятник архитектуры, однако, чтобы все получилось, нужны деньги и время. Ранее представители данной организации внесли синагогу в Слониме в список самых значимых объектов еврейского мирового наследия, которым нужна помощь.

Синагогу выставляли на аукцион еще несколько раз, но тогда покупателей не находилось. Представители Фонда тоже решили, что будут ожидать, когда цену снизят в два раза. Предполагалось, что это будет сделано ко второму аукциону — однако стоимость была снижена всего на 10%. Представители Фонда такому положению вещей были удивлены.

— Справа ў тым, што арганізатары аўкцыёна запэўнілі прадстаўнікоў Фонда, што на другім аўкцыёне кошт будзе менш у два разы. Але атрымалася па-іншаму. Зразумела, што прадавец мае права, але замежныя спецыялісты такую сітуацыю разглядаюць з таго боку, што вусныя абяцанні не выконваюцца, што для Фонда не вельмі добры знак. Зноў жа праблема яшчэ ў тым, што ўмовы аўкцыёна адны, а спецыялісты Фонда кажуць аб тым, што часу для рэстаўрацыі будынка і для распрацоўкі праекта ды складання сметы трэба значна больш, — рассказывал tut.by заместитель председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич. Это общественное объединение является белорусским партнером Фонда еврейского наследия и занимается вместе с другими белорусскими организациями составлением архитектурно-эскизного проекта, а также консультацией на данном предварительном этапе.

29 декабря синагогу в Слониме все же продали. Кто покупатель — пока неизвестно.

Как рассказал местному изданию заместитель председателя Слонимского райисполкома Юрий Чечет, покупателем выступило физическое лицо.

— Как только мы получим окончательный протокол аукциона, мы сможем раскрыть имя покупателя.

Слонимская синагога продана меньше чем за 30 тысяч рублей

Это памятник барочной архитектуры — она была построена в 1642 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. В 1881 году здание сильно пострадало во время большого пожара, но было отстроено на пожертвования горожан. Синагога действовала до 1940 года.

После Второй мировой войны здесь размещался склад и торговые помещения. Внутри сохранилась бима — архитектурное сооружение, где читались свитки Торы. А у стены, которая «смотрит» в сторону Израиля, — арон а-кодеш. Это специальное место, где хранились свитки Торы. Его можно распознать по рельефам и росписям.

Сейчас синагога находится в не очень хорошем состоянии: по стенам идут глубокие трещины, ранее внутреннее пространство заливалось дождями, окон нет, штукатурка осыпается.

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