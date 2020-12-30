Протест перешел в более мощную фазу — сопротивление

Протест перешел в более мощную фазу — сопротивление2
- 30.12.2020, 14:00
- 3,320
Белорусы будут бороться до победы.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своего читателя:
— Некоторые пишут о «сдувшемся протесте». Так может показаться только на первый взгляд.
Августовские Марши показали массовость протеста, наивно полагать, что все эти люди, вдруг «перековались» и стали сторонниками диктатуры. Если бы все было под контролем и все процессы сопротивления сломлены и подавлены, разве бы метались так сотрудники милиции составляя протоколы за флаги в окнах? Разве надо было бы на скорую руку клепать законы, ужесточая их именно, в той части, которая относиться к визуализации протестной активности?
Им страшно, им по настоящему страшно. Они боятся даже не только флагов, но даже сердечек и снежинок, всем известной колеровки, на окнах , потому что это показывает, что нас большинство, это их деморализует.
Цель оккупантов - уничтожить, вытоптать, запугать репрессиями, но разве можно уничтожить 97% населения страны? Это даже Гитлеру не удалось, хотя он никакими средствами не гнушался.
Нет, протест не сдулся, он перешел в более мощную фазу - СОПРОТИВЛЕНИЯ. Это страшнее и эффективнее мирных маршей. Это по факту партизанское движение, его не стоит недооценивать, оно не контролируемое, разрозненное, это точечные удары в чувствительные места.
Процесс пошел. Мы не сдаемся.
Слишком много жизней уже отдано за нашу свободу, слишком много людей находящихся в заключении, чтоб мы могли жить в правовом государстве, где свобода и права человека, это не просто слова.
МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ!