Девять топовых белорусских футболистов, которые потребовали новых выборов 3 30.12.2020, 15:38

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Спортсмены — с народом.

Если прежде хоккеистов почитали исключительно за смельчаков, то сейчас об этом в Беларуси даже смешно говорить. Что бы силовики не вытворяли с мирными белорусами, что бы не вытворяли с самими хоккеистами, те предпочитают молчать. И не просто молчать, а активно поддерживать устроившую беззаконие власть. Теперь мы прекрасно понимаем, кто на самом деле играет в хоккей – и на этом фоне футбол, даже не рвущийся на баррикады, смотрится очень даже выгодно, сообщает «Трибуна».

Некоторые футболисты готовы отстаивать свою гражданскую позицию, не боясь возможных репрессий. Чего стоит пример 19-летнего нападающего «Городеи» Ростислава Шавеля, который после президентских выборов дважды оказывался за решеткой, в сумме отбыв 21 сутки административного ареста.

Хотя изначально футболистам от общественности также доставалось за молчание. Но все обсуждения они остановили одним видео, в котором осудили насилие со стороны силовиков. В съемках поучаствовали многие известные игроки, в том числе Станислав Драгун и Павел Нехайчик. Всего в видео снялось 93 футболиста.

Не спешат футболисты подписывать провластное письмо, в котором можно увидеть разве что фамилии тренеров из структуры АБФФ и некоторых клубов высшей лиги. Наоборот, с каждым днем растет количество подписантов обращения за новые выборы и против насилия. Среди представителей футбола хватает известных людей.

Илья Шкурин

Нападающий ЦСКА (Россия)

21-летний форвард одним из первых среди действующих топ-футболистов подписал письмо. Еще ранее Шкурин отказался выступать за сборную, пока в стране правит Александр Лукашенко. Нападающий отправил соответствующее уведомление в АБФФ, написал его на белорусском языке. Федерация отреагировала на демарш жалобой в УЕФА, которая будет рассмотрена в середине января. Кроме того в следующем году Шкурина могут призвать в армию из-за исключения из списочного состава нацкоманды, которое дает отсрочку от службы.

Андрей Горбунов

Экс-вратарь сборной Беларуси (18 матчей), БАТЭ, минского «Динамо» и «Атромитоса» (Греция)

В конце ноября под письмом появилась подпись 37-летнего футболиста. Молчаливый вратарь пропустил прошедший сезон. Весной Горбунов восстанавливался после операции на губе тазобедренного сустава, а затем занимался безрезультатными поисками новой команды. В конце лета начались печальные события в нашей стране, которые не оставили экс-сборника равнодушным.

Олег Дулуб

Экс-главный тренер БАТЭ, «Крумкачоў», «Карпат» (Украина) и «Черноморца» (Украина)

55-летний специалист одним из первых представителей белфутбола отрыто высказался о происходящем в стране. Дулуб не постеснялся назвать всю ситуацию фашизмом и поблагодарил женщин за попытки остановить насилие.

В сентябре Дулуб подписал письмо за честные выборы и активно переживал за протестующих: просил держаться арестованных Ольгу Хижинкову, Андрея Кравченко, Ивана Ганина, Романа Гаева и других белорусов. Также Дулуб принял участие в благотворительном стриме, проходившем во время матча Грузии и Беларуси. На нем специалист вместе с Александром Ивулиным, Владиславом Татуром и Николаем Ходасевичем собрал полторы тысячи рублей для Фонда спортивной солидарности.

Василий Хомутовский

Экс-вратарь сборной Беларуси (26 матчей), БАТЭ, «Динамо» (Россия) и «Стяуа» (Румыния); экс-тренер «Черноморца» (Украина), БАТЭ и брестского «Динамо»

Дулуб часто берет себе в помощники Хомутовского. 42-летний тренер вратарей также не утаивает свою гражданскую позицию. Хомутовского можно было увидеть на акциях протеста в Минска. За участие в одной из них специалиста наказали штрафом. Не осталось без внимания Василия убийство Романа Бондаренко. Тренер выразил надежду, что виновные понесут наказание вне зависимости от срока давности преступления.

Неожиданностью для Хомутовского стало расставание с брестским «Динамо». При этом коуч решил не разглашать причину ухода. Сейчас экс-голкипер сборной принимает участие в акциях Свободного объединения спортсменов. Неудивительно, что болельщики брестского «Динамо» признали Хомутовского человеком года, а Ходасевич назвал его лучшим тренером Беларуси в 2020-м.

Геннадий Тумилович

Экс-вратарь сборной Беларуси (32 матча), минского «Динамо», «Антверпена» (Бельгия)

Эта подпись стоила работы в тренерском штабе сборной Беларуси по пляжному футболу. Тумилович не молчал еще до выборов. Кипер обвинял Лукашенко в антинародных законах и не понимал молчание футболистов. После выборов Геннадий предложил знакомому психотерапевту посмотреть белорусское ТВ. Через три дня врач сказал, что «столько бреда не несут даже его самые запущенные пациенты». Тумилович не сомневается: власть пойдет на любые действия, чтобы удержаться, но при этом верит, что все будет хорошо.

Сергей Герасимец

Экс-полузащитник сборной Беларуси (25 матчей), минского «Динамо», «Зенита» (Россия); главный тренер «Ядра» (Россия, чемпионат Санкт-Петербурга)

Вместе со свободолюбивыми белорусами и автор того самого мяча в ворота сборной Нидерландов. 55-летний Герасимец уверен, что в Беларуси произошла фальсификация выборов – просто так тысячи белорусов на улицы не вышли бы.

Возмущение происходящим в РБ даже побудило Герасимца отказаться от съемок в ролике АБФФ, презентующем новую форму сборной Беларуси, – экс-хавбек националки посчитал неуместным участвовать в проекте, когда белорусы страдают в тюрьмах. А вот решение Шкурина отказать сборной поддержал, назвав поступок радикальным.

Александр Лухвич

Экс-защитник сборной Беларуси (33 матча), минского «Динамо» и «Торпедо» (Россия); экс-главный тренер «Минска», ныне главный тренер женской команды «Минска»

Подпись главного тренера женского «Минска» удивила многих. До этого 50-летний специалист никак не комментировал события в стране и не делился своими политическими взглядами. Однако теперь можно с уверенностью говорить, на чьей стороне находится Лухвич, который также хочет новых выборов.

Сергей Штанюк

Экс-защитник сборной Беларуси (71 матч), «Динамо» (Россия) и «Сток Сити» (Англия)

47-летний Штанюк поддерживает протест мирных белорусов с самого начала. У бывшего защитника сборной есть ответ, почему люди вышли на улицы после президентских выборов: у них украли голоса (сам Штанюк голосовал за Светлану Тихановскую) и они устали от зверств силовиков.

Евгений Березкин

Нападающий «Лиепаи» (Латвия); за сборную Беларуси провел 1 матч

За несколько дней до президентских выборов 24-летний футболист уехал в Латвию и уже оттуда наблюдал за беспределом в родной стране. Березкин посвящал свои победы за границей белорусам. Вместе с другим соотечественником Валерием Горбачиком после гола он показывал сжатый кулак и знак «виктори», а победу в Кубке Латвии комментировал словами «Жыве Беларусь! Верым! Можам! Пераможам!»

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