Новогодняя девальвация 4 30.12.2020, 15:54

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Как белорусский рубль дешевел под бой курантов.

В современной истории белорусского рубля за последние 10 лет произошло как минимум 6 девальваций, включая девальвацию 2020 года. И половина из них пришлась на декабрь-январь, когда белорусы вовсю готвоились к Новому году или отдыхали после него. Myfin.by вспоминает новогодние девальвации, чтобы быть готовыми ко всему в 2021 году.

Резкая новогодняя девальвация 2009

Первый новогодний «подарок» белорусы получили 1 января 2009 года, когда курс доллара за один день был поднят с 2200 до 2650 белорусских рублей. О том, что с экономикой не все в порядке было ясно из-за постепенно тающих весь 2008 год золотовалютных-резервов. Они уменьшались примерно на 8-10% ежемесячно, исхудав по итогам года на треть.

Признаки девальвации

Еще осенью 2008 года белорусские власти начали искать экстренное финансирование, которое помогло бы удержать курс. Обратились к России, США и МВФ. Общая сумма кредитов, которую хотели взять – $9 млрд. Но США и МВФ в финансировании отказали, предложив кредиты только в обмен на экономические реформы. Россия же из запрошенных $2 млрд, выдала только $1 млрд. На фоне разворачивающегося мирового финансового кризиса, судьба белорусского рубля была предопределена.

Первой ласточкой грядущих событий стало декабрьское письмо Нацбанка, которое он разослал всем коммерческим банкам, с рекомендацией срочно прекратить выдачу валютных кредитов населению. Некоторые эксперты прогнозировали ослабление белорусского рубля, однако резкого повышения не ждал никто. Поэтому после объявления Нацбанком нового курса доллара на 20,5% выше предыдущего, население начало сметать с полок магазинов не успевшие подорожать товары, особенно бытовую технику и электронику. По итогам января 2009 число покупок превысило прошлогодние значения в 2,5-3 раза.

Кого объявили виновным?

Виновным в белорусской девальвации 2009-го года назначили мировой кризис.

Лукашенко заявил в конце января 2009-го: «Причина девальвации не в нас. Это абсолютно вопрос объективного хода ситуации в 2009 году. И началось это в середине 2008 года. Вы помните, этот кризис, который к нам пришел в 2009 году, дал о себе знать в 2008 году в крупнейшей экономике мира, а потом через Азию, наших партнеров — Европейский союз и Россию — пришел к нам».

Стремительная январская девальвация 2015

Мощный кризис на валютном рынке Беларуси в 2011 году, когда снова вернулись валютчики из 90-х и два курса белорусского рубля (официальный и на черном рынке), казалось подготовил белорусов к любым сюрпризам. Однако последующие спокойные годы стабильности несколько ослабили бдительность. Как выяснилось в конце 2014 года, напрасно.

Признаки девальвации

В России 15 и 16 декабря 2014 случился свой «черный понедельник» и «черный вторник»: падение курса российского рубля по масштабам перекрывало августовские события 1998 года. Рекордные 80 рублей за доллар вызвали массовую финансовую панику в народе. Эти настроения чутко уловили и белорусы, и пошли выстраиваться в очереди к обменникам.

19 декабря 2014 заместитель премьер-министра Петр Прокопович (бывший глава Нацбанка) заявляет, что девальвации не будет:

«Вопрос о девальвации – не ко мне. Но если вы мне верите, то – не будет».

Однако это произвело прямо противоположный эффект. Помня предыдущее выказывание Петра Прокоповича в 2011 году перед девальвацией о том, что ее не будет, белорусы стали еще интенсивнее скупать валюту.

В ответ на это 20 декабря Нацбанк вводит 30%-й комиссионный сбор на покупку валюты для физлиц и юрлиц, а в конце декабря останавливаются торги на внебиржевом валютном рынке. Это не сильно помогает сбить спрос, на черном рынке курс доллара достигает 15-16 тысяч белорусских рублей. А за один день – 30 декабря – официальный курс доллара вырастает с 11030 рублей до 11800 рублей.

Этого оказалось недостаточным, и уже после долгих новогодних праздников к 10 января официальный курс допрыгивает до 14060 рублей за доллар, а комиссионный сбор отменяется. Общий размер девальвации белорусского рубля с 28 декабря по 10 января составил 27%.

Кого объявили виновным?

Виновными в этот раз были назначены сами белорусы. Лукашенко в конце января 2015 так прокомментировал произошедшее: «Я тогда сказал, что, если вы будете бегать по обменникам, вы нас толкнете к тому, что мы будем вынуждены, чтобы не опустошить наши золотовалютные резервы, отпустить нацвалюту в свободное плавание. Так какие ко мне претензии?».

Плавная послепраздничная девальвация 2016

Белорусский рубль после январской девальвации 2015 года продолжил дешеветь и к концу декабря 2015-го уже показывал курс 18370 рублей за доллар. Казалось, что особых предпосылок для новогоднего сюрприза нет.

Признаки девальвации

Большинство экспертов прогнозировали в начале года коридор курса доллара в пределах 19000-22000 белорусских рублей по итогам 2016 года. С плавной девальвацией в течение всего года. Однако вся девальвация пришлась на январь 2016. Сразу после новогодних праздников курс доллара начал медленно, но неуклонно расти.

Если 29 декабря белорусы могли купить за 18370 рублей, то уже 29 января он стоил 21234 рубля, подорожав за месяц на 15,5%.

Кого объявили виновным?

Власти предпочли не заметить рост курса, и объявили, что никакого кризиса нет. Тем более, что в 2016 году началась деноминация белорусского рубля, нужно было отбрасывать 4 ноля и вводить новые деньги. Лукашенко заявил в феврале 2016 года:

При этом хочу подчеркнуть: всякие разговоры, извините меня, превратившиеся в болтовню, по поводу некоего кризиса неприемлемы! Никакого кризиса нет, кризис у нас в голове! Изменились условия, по отдельным направлениям изменились существенно. Ну и что? Это что, впервые в нашей истории?!

Что в итоге?

Белорусский рубль и девальвация – это неотъемлемые две составляющие повседневности в нашей стране. Будет ли девальвация в 2021 году? Эксперты не готовы давать прогнозы на этот счет: сейчас слишком высокая неопределенность по всем направлениям – от экономики до общественно-политической ситуации. Однако отдельные компании вполне реально к этому готовятся. Например, белорусский Wildberries перестал быть белорусским и перешел в расчетах на российские рубли. Ясно только, что новогодняя или постновогодняя девальвация происходила ровно в половине случаев из всех 6 за последние десять лет. Так и живем.

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