«Хлопотное дельце», Маляваныч и Нина Багинская снялись в ярком новогоднем видео 2 30.12.2020, 15:59

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Команда Freedom Belarus поздравила белорусов с наступающим Новым Годом.

Команда Freedom Belarus, которая называет себя голосом свободных творческих людей Беларуси, выпустила трогательное новогоднее поздравление. В нем снялись Нина Багинская, Сергей Миронов («Хлопотное дельце»), Александр Жданович («Калыханка») и многие другие.

Авторы задают зрителям риторический вопрос: может ли измениться жизнь человека за один год? И сразу дают на него ответ: конечно, если речь идет о белорусе.

— Буквально за 366 дней наш мир перевернулся с ног на голову. Теперь нас объединяет общая цель и искренняя вера. Мы стали дружнее и сплоченнее, наши идеи реальнее, а мысли свободнее. Еще год назад такое сложно было представить. Но сегодня это наша новая реальность — где мы рука об руку идем в новый 2021 год.

В ролике также снялись: Андрей Кравченко, Андрей Бонд, Андрей Костючка, Надежда Бука, творческий союз VAL, Виталий Воднев, Кристина Бабицкая, Станислав Соловей, Елена Гиренок, Александра Романовская и корги Пинки.

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