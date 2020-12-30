Турция отправила генерала и 35 офицеров контролировать мир в Карабахе 30.12.2020, 16:05

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Военные выехали в Азербайджан.

Турция отправила в российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе одного генерала и 35 офицеров своих вооруженных сил.

Об этом во вторник заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает армянская служба «Радио Свобода».

Акар также подтвердил, что турецкие военнослужащие, которые будут задействованы в работе российско-турецкого центра, уже выехали в Азербайджан.

Ранее турецкая телекомпания NTV сообщала о том, что они направлены в Азербайджан. По данным телекомпании, общий центр заработает в январе 2021 года.

В ноябре Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - анклаве, который во всем мире признан частью Азербайджана, но в основном населенный этническими армянами.

Российские миротворцы были переброшены в регион в соответствии с соглашением. Турция заявила, что завершила сделку с Россией о создании совместного центра по наблюдению за прекращением огня.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ за то, что они не урегулировали длительный конфликт за десятилетия посредничества.

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