Ольга Хижинкова: Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс

Ольга Хижинкова: Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс7
- 30.12.2020, 16:18
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Сложный 2020-й мы будем провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть.
Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова поблагодарила людей за поддержку в Instagram.
«Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал за меня все эти 42 дня. До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много теплых слов вы мне адресовали.
Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей.
Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо.
Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем.
Спасибо, невероятные белорусы», – сказала Хижинкова.