Вакцинация «Спутником V» в Беларуси: COVID-эксперимент или COVID-бизнес? 3 Александр Вланцевич

30.12.2020, 16:27

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фото: TASS

Наша страна стала первым и пока единственным иностранным государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину.

Путин отказался прививаться собственной вакциной.

Сообщение о том, что Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины «Спутник V», эффекта разорвавшейся бомбы конечно не вызвало, хотя вызвало многие вопросы.

Еще весной этого года позиция наших властей была сформулирована, может и несколько утрированно, но в любом случае в формате «коронавируса не существует и он не сильно опасен». Так что же поменялось?

Кажется все дело только в одном: в стране прошли президентские выборы и последующие за ними события в том числе привели к тому, что А.Лукашенко по весьма многим вопросам стал намного более «сговорчивым» в переговорах с Кремлем, а попытка спасти подмоченный имидж «Спутника V» – это для последнего сейчас одна из самых приоритетных задач. И все бы ничего, только согласие на вакцинацию им беларусов, как минимум, спорное решение, у которого могут быть далеко идущие последствия. И вот почему.

11 декабря, после того, как имидж «Спутника V» достиг критически низкой отметки и сомнения в его эффективности и безопасности возникли даже у россиян (более 50% из них по опросам не собираются прививаться), было опубликовано заявление Министерства обороны РФ в лице генерал-майора Игоря Конашенкова, который заявил, что страны Запада планируют дискредитировать российскую вакцину, правда никаких существенных доказательств этого не привел. Здесь, кажется, стоит разобраться, почему такая ситуация вообще возникла.

Как известно, в России сильно развит комплекс «всегда быть первым» как на бытовом уровне, так и «кремлевском», но, за редкими исключениями, такого не получается, хотя и очень хочется. И именно поэтому «сделанную на коленке» вакцину «Спутник V» зарегистрировали раньше всех в мире, вот только сделано это было без проведения необходимых всесторонних испытаний, которые в таких случаях обязательны.

Первый скандал возник сразу после публикации в международном медицинском журнале (обязательно положенной в таких случаях), в данном случае The Lancet, где результаты испытаний показали статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными. А именно: идентичный уровень антител у ряда участников испытаний, получивших прививку. На Западе, помня Сочинскую олимпиаду, что называется «взвыли», но сколь либо вразумительного ответа из РФ так и не получили.

Дальше-больше, никто не опроверг слова главы российской биофармацевтической компании, научного сотрудника Института биохимической физики РАН Александра Кудрявцева по поводу того, что опубликованная формула «Спутника V» делает его родственным ветеринарным препаратам, причем, возможно именно из-за этого с «лошадиной дозой лечащего вещества» проявляющееся в превышенном для безопасного применения у человека содержанием антигенов и гидроксида алюминия, от которого к тому же во всем мире отказываются в силу его опасности для организма.

Огромные сомнения вызвало так же заявления научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамила Хабриева, который утверждал: «эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%». Цифры однозначно были взяты «с потолка» поскольку на момент сказанного клинические испытания вакцины были еще не закончены. Более того, в РФ наблюдается массовое количество случаев заболевания и даже смертей от COVID-19 у людей, которые были привиты «Спутником V», причем, среди них довольно много «медийных» лиц, так что скрывать данные пробуют, но это – проблематично.

Ситуацию с последним попыталась «прояснить» ответственная за вакцинацию в РФ Т.Голикова, которая своим заявлением о том, что между первой и второй фазами прививки нельзя принимать алкоголь суммарно 42 дня скорее только ухудшила ситуацию, поскольку вакцинируемых об этом не предупреждали, как бы нонсенс.

То есть за все время, на все обоснованные претензии ученых относительно безопасности и эффективности «Спутника V» вразумительных ответов от РФ получено не было, а сам процесс обсуждения этого вопроса ушел в сторону «происков западных спецслужб» и пропаганды, основная суть которой заключается: куда и как вакцина будет поставляться.

«Мелькали» разные страны: Венгрия, Турция, даже Израиль, всех не перечислишь, но это больше напоминало «протокол о намерениях» чем реальное сотрудничество, поскольку неопровержимым фактом, которое впоследствии приводило к отказу иностранцев от работ по проекту, является: отсутствие «Спутника V» в официальных документах ВОЗ как вакцины, которая рекомендована к применению.

Что же для этого надо? Немного: провести полный цикл клинических испытаний, которые докажут ее эффективность и безопасность, не будем утверждать, что РФ сделать этого не в состоянии, но исследования продолжаются до сих пор и очевидно – их результаты не позволяют официально обратиться в ВОЗ за регистрацией и рекомендацией.

Так почему же «на горизонте» вакцинации возникла именно Беларусь? Ответ, как ни странно, прост и находится в несколько другой плоскости – производственных мощностей, которых в РФ недостаточно для обеспечения реальной массовой вакцинации населения в своей стране и продолжающимися исследованиями новых вакцин. Помните, Д.Песков говорил о том, что В.Путин не прививается «Спутником V», поскольку «разрабатывается третья вакцина». Насколько она будет эффективна, пока сложно сказать, но, то, что явно получше «ветеринарного «Спутника V» – точно, а ведь его производство уже налажено, и в этом скрыта суть происходящего.

Объемы выпуска «Спутника V» не достаточны для массовой вакцинации в РФ, города которой явно испытывают ее дефицит: на «миллионники», включая Москву и Санкт-Петербург, пока приходят тысячи доз, заметьте, не десятки или сотни, а именно так, от 1 до 5 тысяч.

Старт массового производства обещают в 2021 году, например, судя по заявлению Голиковой, до конца февраля будет произведено около 7 млн доз, директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург (разработчик «Спутника V») утверждает что в январе-феврале 2021 года производство вакцины будет достигать до 6 млн доз в месяц. Цифры как бы расходятся, но вопрос не в этом, по объемам производства понятно: на 140 миллионную страну этого явно недостаточно, тем более, что для РФ крайне необходимо организовать по сути «полулегальные» ее поставки хоть куда-нибудь прежде всего для ее «легализации» как лекарственного средства, если «официальным путем» не выходит.

Так и возникла идея с поставкой «Спутника V» в Беларусь, которая будет являться первой в мире, кроме РФ, страной, в которой данная прививка будет массово использоваться. Но хорошо ли это?

Список противопоказаний к применению – впечатляет: проблемы с печенью, почками, эндокринной системой, кровеносной и сердечно-сосудистой системой, легкими, аллергией и экземами, кажется, таких людей в мире не много. Но и это еще не все: В.Путин упомянул на своей ежегодной пресс-конференции в контексте того, что он сам не прививается, потому что она не рассчитана на применение лицами старше 60 лет, но теперь и это ограничение снято – по словам министра здравоохранения РФ М. Мурашко: «экспертиза подтвердила безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет и одобрил ее применение для пожилых людей.

Здесь сразу два вывода: во-первых, вакцина «Спутник V» хотя и используется в качестве средства массовой вакцинации населения, но все еще испытывается, и во-вторых, пенсионеров, видимо, все же решили окончательно «добить», поскольку, помните о перечне противопоказаний, которые де-факто делает невозможным его применение, но де-юре – разрешает? Как минимум что-то не сходится.

И, главное: в РФ разрабатываются еще несколько вакцин, которые пока не зарегистрированы, поскольку работы по ним проходят как положено по полному циклу испытаний и именно они, впоследствии станут «базовыми» для жителей России да и В.Путин, как и обещал именно ею и привьется, хотя слухи о неофициальных закупках Pfizer для элиты по России «ходят». А «Спутник V», который будет продолжать производиться, его куда, спрашивается, девать?

На мировом рынке возможно что-либо «впихнуть» и получится, но – немного, а «залежалый» товар реализовывать все равно надо, поэтому здесь в дело вступит логика: чем больше ты зависишь от России тем большая вероятность того, что Кремль уговорит на использование в твоей стране «Спутник V».

Кто эти «счастливчики»? Непризнанные государства типа Донбасса, Осетии, Абхазии или Беларусь, возможно с Арменией, руководители которых сейчас от Москвы крайне зависимы, и именно от этого изменения позиции А.Лукашенко «по коронавирусу» скорее всего и вызвана.

Да, жаль, что наша страна в такой ряд попала, возникает вопрос: а можно как-то по-другому?

Оказывается – да, не только «ЕСовские» страны Балтии, а даже Азербайджан, Грузия и Украина в рамках глобальной инициативы COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID19 бесплатно получат миллионы доз полностью «проверенных» и утвержденных ВОЗ вакцин Pfizer и Moderna, более того, даже с нужными холодильниками, остальное – докупят, разница, как говорится, налицо.

А Беларусь стала первым и пока единственным иностранным государством, которое по словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, официально зарегистрировало «Спутник V». Более того, с учетом недостатка нужных производственных мощностей в РФ еще и производить его на месте планируют, то есть «выручат», организовав выпуск на то время устаревшей вакцины с сомнительной безопасностью и эффективностью.

Почему-то такое совсем не радует…

Александр Вланцевич, belprauda.com

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