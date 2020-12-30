Считаем калории в меню на Новый год-2021: рецепты самых полезных блюд 1 30.12.2020, 17:15

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То, что мы едим в Новый год, не обязательно должно быть вредным.

Например, в нашем любимом оливье может присутствовать домашний майонез, а это уже неплохо для фигуры. Или можно вписать в новогоднее меню максимально много вкусных и полезных блюд. Тогда не придется корить себя за безудержный аппетит и обвинять в переедании. Диетолог Лора Филиппова предлагает идеи праздничного стола для сайта segodnya.ua.

Уникальность этого меню состоит в том, что в нем подсчитаны калории, которые содержаться в каждой блюде.

Помидоры, фаршированные гуакамоле с креветками (100 г – 75 кКал)

Ингредиенты

10-15 шт. – коктейльные помидоры (среднего размера)

хвосты тигровых креветок (по количеству помидоров)

2-3 шт. – авокадо мягкий

ок дольки лимона

1-2 зубчика – чеснок

1 ст. л – оливкового масла для жарки

соль, специи по вкусу

Способ приготовления

У помытых помидоров срезаем верхушку, аккуратно вырезаем содержимое.

Авокадо пюрируем и мелкими кусочками режем в пюре то, что вырезали из помидора. Солим и сбрызгиваем соком лимона, чтобы авокадо не потемнел.

Фаршируем получившимся пюре помидоры.

Хвосты креветок обжариваем на масле с чесноком 2-3 минуты.

На каждый помидор сверху выкладываем креветку.

Оливье-лайт с красной рыбой (100 г – 115 кКал)

Ингредиенты

300 г – с/с красная рыба

1 – средняя морковь

2-3 – средние картофелины

15 шт. – яйца перепелиные, или 4 шт. – куриные

150-200 г – зеленый горошек замороженный

2-3 средних свежих огурца

имбирь маринованный (2-3 листика)

густая сметана 20%

горчица ротиссер (можно и обычную)

сухой имбирь, соль, перец

Способ приготовления

Отвариваем овощи и отдельно яйца (2 минуты). Остужаем и чистим.

Нарезаем рыбу и овощи одинаковыми кусочками, яйца – на четвертинки.

Заливаем кипятком зеленый горошек, затем слить.

Все ингредиенты смешиваем.

Очень мелко режем маринованный имбирь и добавляем в салат.

Заправляем сосусом и даем немного настояться.

Соус для заправки

Смешиваем сметану с горчицей в примерной пропорции 1:5 (пробуйте на вкус), добавляем сухой имбирь, соль и перец.

Запеченное бедро индейки с тыквой (100 г – 120 кКал)

Ингредиенты

800 г – мясо бедра индейка (без кости и без шкуры)

1000 г – тыква

120 г – сливочное масло

4 зубчика – чеснок

30 г – имбирь свежий

5 г – тимьян свежий

перец, соль по вкусу

Способ приготовления

Натрите мясо солью и перцем со всех сторон. Застелите пергаментом большую форму или противень. На пергамент положите тимьян и сверху индейку.

Тыкву разрежьте, удалите семена и почистите. Нарежьте крупными кускам толщиной примерно 3 см. Посолите и поперчите тыкву, выложите вокруг индейки.

Очистите и мелко нарежьте имбирь и чеснок. Сливочное масло растопить и взбить блендером с чесноком и имбирем до однородности

Полейте соусом мясо и тыкву.

Духовку разогрейте до 180 С. Запекайте 1 час (через минут 30-40 мясо и тыкву перевернуть).

Подавать блюдо горячим.

Ризотто с сыром дор блю и грушей (100 г – 110 кКал)

Ингредиенты

150 г – рис арборио

2 сладкие груши (сорт конференц)

50 г – лук-порей

50 мл – белое сухое вино

1/2 ст. л – сливочное масло

70 г – сыр дор блю

500 мл – овощной бульон

20 г – петрушка

Способ приготовления

У груши удалить серединку и нарезать небольшими ломтиками.

Лук нашинковать.

В сковороде с толстым дном разогреть масло, обжарить лук 2-3 мин, добавить ломтики одной груши, помешивая обжарить 2 мин.

Всыпать промытый рис, перемешать, влить вино и выпарить его.

Постепенно половник за половником добавлять бульон. Ризотто варим 18-20 мин, постоянно мешая и добавляя бульон.

Сыр нарезать кусочками, добавить в ризотто, затем ломтики второй груши, через 2 мин добавить петрушку.

Панна котта лайт (100 г – 108 кКал)

Ингредиенты

200 г – мягкого творога 5%

1 ст. л – агар-агар (в крайнем случае – желатин)

100 г – сливки 10 %

1 ст. л – сгущёнка

200 г – ягоды

Способ приготовления

Блендером очень хорошо взбиваем творог до пастообразной консистенции.

Добавляем сгущенку, 1 ст. л, взбиваем.

потом добавляем сливки и взбиваем.

Агар-агар растворяем в небольшом количестве теплой воды, добавляем в массу и снова взбиваем. Нужно получить консистенцию жидкой сметаны.

На дно плоских креманок выкладываем ягоды (можно замороженные), сверху добавляем массу.

Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.

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