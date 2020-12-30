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В Новополоцке предприниматели объявили забастовку

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  • 30.12.2020, 18:01
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В Новополоцке предприниматели объявили забастовку

Они выступают против против повышения аренды торговых мест на рынке.

29 декабря в Новополоцке не работал вещевой рынок «Дисна» возле автовокзала. Оказалось, предприниматели решили сегодня бастовать из-за повышения аренды в три раза. Таким образом, в канун Нового года, они хотят привлечь внимание к своей проблеме. Ведь с таким повышение аренды — многие не смогут существовать, а без недорогой одежды — горожанам тоже лучше не станет, пишет Полоцк Новополоцк ONLINE.

Сообщается, новый собственник рынка «Дисна» — это ОАО «Новополоцкбыт». Новый собственник рынка решил поднять аренду в 3 раза.

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