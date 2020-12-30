Украина начала импорт литовских нефтепродуктов в обход Беларуси 8 30.12.2020, 18:12

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Скриншот: reartek.com

Выбран маршрут через Польшу.

Первая партия нефтепродуктов из литовского НПЗ Мажейкяй отправлена в Украину новым железнодорожным маршрутом через Польшу в обход Беларуси. По этому маршруту будут в дальнейшем транспортироваться в Украину нефтепродукты из литовского НПЗ, говорится в пресс-релизе польской компании PKN Orlen, которая, через дочернюю компанию Orlen Lietuva владеет нефтеперерабатывающим заводом Мажейкяй, пишет liga.net.

"Маршрут через Польшу является альтернативным для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первую партию нефтепродуктов с НПЗ Мажейкяй уже доставлено новым маршрутом потребителям в Украине", – говорится в сообщении.

За прошлый год поставки нефтепродуктов из Литвы выросли на 9,4% до 499 тыс. тонн. По итогу первого квартала 2020 года импорт дизельного топлива из Литвы вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 170 тыс. т.

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