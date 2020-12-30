Биткойн пробил отметку 28 500 долларов
- 30.12.2020, 19:35
За месяц подорожал почти на 50%.
Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня, 30 декабря 2020 года, в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28 500 долларов. С начала месяца биткойн подорожал почти на половину.
Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.
Сообщается, что биткойн продолжает так называемое "ралли Санта Клауса" в конце года, достигнув отметки в 28 572 долларов. С начала декабря он уже вырос на 47% и находится на пути к самому большому ежемесячному приросту с мая 2019 года.
С начала 2020 года биткойн вырос в цене почти в четыре раза на фоне роста интереса инвесторов.