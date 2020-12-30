Глава МИД Украины: Мы стояли, стоим и будем стоять на стороне белорусского народа 11 30.12.2020, 20:11

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Это принципиальный момент украинской политики.

Киев будет на стороне белорусского народа и продолжит помогать гражданам Беларуси, которые уезжают из своей страны в Украину. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Одно из изменений я считаю принципиальным. Для целого ряда действий и легализации себя в Украине белорусам отменили требование выезда за пределы Украины и оформления всех этих документов извне через посольство. То есть если ты уехал, уже не надо возвращаться в Беларусь, ряд правовых вопросов можно решить, находясь в Украине. Это существенное упрощение. На самом деле для белорусского народа мы сделали очень много, чтобы поддержать в этой ситуации", – подчеркнул Кулеба.

"Был очень нормальный процесс, он был полностью цивилизованный и контролируемый, люди въезжали спокойно, но толп на границе не было. Хотя, напомню, что в Украине для белорусов с самого начала действовал безвизовый режим, в отличие от стран ЕС. Въехать сюда им было легче. Поэтому не надо преувеличивать проблему. Но я уверяю вас, что мы стояли, стоим и будем стоять на стороне белорусского народа. Это принципиальный момент украинской политики в этом вопросе", – резюмировал Кулеба.

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