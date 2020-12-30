закрыть
30 декабря 2020, среда, 23:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Красный Бор приурочил свою акцию протеста ко дню рождения Павла Северинца

1
  • 30.12.2020, 23:03
  • 1,008
Красный Бор приурочил свою акцию протеста ко дню рождения Павла Северинца
фото: телеграм-канал «Кулуары KYKY»

Белорусскому Герою исполняется 44 года.

Сегодня свой день рождения отмечает политзаключенный Павел Северинец — оппозиционный политик, соучредитель партии Белорусская христианская демократия, писатель. Был задержан сотрудниками милиции 7 июня по дороге домой.

После 75 суток административного ареста Павла Северинца не выпустили на свободу, а перевели в СИЗО №1 в статусе подозреваемого по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков). Ему было предъявлено обвинение. 24 декабря стало известно, что Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 20 февраля 2021 года.

Шесть лет своей жизни Павел провел в заключении, и сейчас снова находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям. Но в своем сердце он всегда остается свободным.

Красный Бор поздравил политзаключенного.

фото: телеграм-канал «Кулуары KYKY»
фото: телеграм-канал «Кулуары KYKY»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Привет, сосед!
Привет, сосед! Ирина Халип
Сбудется и наше общее желание!
Сбудется и наше общее желание! Андрей Санников
Беларусь как сказка
Беларусь как сказка Вадим Жартун
Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип