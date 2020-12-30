Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21 1 30.12.2020, 23:13

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Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.

Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21. Страна купила их еще у Советского Союза почти полвека назад.

Последние 30 лет, как передает агентство РИА «Новости», боевые самолеты не использовались, поскольку Москва перестала оказывать Нигерии материально-техническую помощь.

Стоимость лота не сообщается.

Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.

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