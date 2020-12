Роботы станцевали под хит шестидесятых Do You Love Me в честь Нового года 6 31.12.2020, 8:21

И это впечатляет!

Компания Boston Dynamics показала новогоднее видео, на котором сразу четыре робота трех разных видов исполняют совместный танец под композицию 1962 года Do You Love Me группы The Contours.

Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединяется робот-собака Spot, а в самом конце — еще и робот на колесах Handle.

«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.

Разные роботы Boston Dynamics уже давно умеют танцевать — но до сих пор они никогда не делали этого вместе.

