Луканомика «усохла» 31.12.2020, 8:24

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Режим деградирует все больше и больше.

Что общего у экономик Минска и Могилевской области? Тенденция, которая, если не изменить экономическую политику, уравняет области и столицу, города и деревни.

За три квартала 2020 года экономика Минска деградировала, несмотря на то что здесь работают большинство IТ-компаний, которые являются драйверами экономики и города, и страны в целом. Но год был слишком уж сложным, чтобы негативные процессы в экономике страны не затронули и Минск, хотя тут и сосредоточен основной потенциал новой рыночной экономики, которая оказалась значительно более устойчивой к вызовам 2020 года, пишет «Белорусы и рынок».

По итогам трех кварталов в городе принято на работу на 805 человек меньше, чем за тот же период прошлого года, а ведь ранее количество занятых в экономике города увеличивалось. На вновь созданные рабочие места принято на 4629 человек меньше, чем за тот же период прошлого года. Вывод неутешителен: в городе затормозилось создание новых высокоэффективных рабочих мест в развивающихся секторах экономики. Однако количество безработных и в прошлом, и в нынешнем году, по данным Минтруда, составило все те же 0,1 % от экономически активного населения. То есть, судя по данным статистики, люди без работы не сидят, но вынуждены устраиваться на такие рабочие места, которые ранее игнорировали, вероятно, из-за плохих условий труда и низкой зарплаты.

О негативных тенденциях в экономике города говорят и другие данные статистики за три квартала. Так, ВРП города снизился на 1,6 %, не только «отыграв» прошлогодний прирост на 0,9 %, но и уйдя в минус по сравнению с позапрошлым годом. То есть в этом году практически то же самое количество занятых произвело продукции, работ, услуг на 1,6 % меньше, чем в прошлом году. Снизилась и производительность труда у занятых в экономике Минска, составив 98,5 % к соответствующему периоду прошлого года. Спад производительности труда в Минске происходит второй год подряд, по темпам спада столица догоняет регионы, в прошлом году производительность труда по ВВП составила 99 % к трем кварталам 2018 года.

Вновь снизился объем промышленного производства по отношению к прошлому году — на 1,7 % (в прошлом году — на 1,8 %). Белстат не раскрывает данные, остается ли рабочая сила на деградирующих промышленных предприятиях или же перетекает в другие сектора экономики, а без этих данных трудно понять перспективу развития города. Но очевидно, что столичные власти идут в русле государственной промышленной политики, промпредприятия не трогают, несмотря на крайне неудовлетворительные итоги их работы: остатки на складах составили 104,3 % среднемесячного объема производства (в прошлом году — 98,8 %).

Несмотря на весьма сомнительные достижения минской экономики, номинальная начисленная средняя зарплата в Минске за три квартала выросла и составила 1740 рублей (за три квартала 2019 года — 1501 рубль). В реальном выражении зарплаты в столице увеличились на 9 % по сравнению с тремя кварталами прошлого года, средняя зарплата в Минске на 42 % больше, чем в среднем по стране. Вряд ли такой существенный прирост дал IТ-сектор, поскольку высокопоставленные и наиболее высокооплачиваемые представители отрасли покинули Беларусь. Белстат не сообщает о структуре доходов жителей столицы, а ведь здесь сосредоточены не только представители IТ-сферы, но и топ-чиновники, бизнес. Так что понять, у кого выросли заработки при снижении производительности труда в нашем городе, из данных Белстата невозможно.

Эффективность падает, инвестиции поддерживают искусственно

Как и в целом по стране, показатели эффективности столичных предприятий в течение года значительно ухудшились. Если годом ранее убыточными были 15,2 % городских предприятий и организаций, то по итогам трех кварталов этого года — 22,3 %. Сумма убытка на одну убыточную организацию возросла с 1,8 млн рублей до 4,9 млн. Выросли в течение года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, но особенно просроченная задолженность по кредитам и займам: она выросла со 114,2 тыс. рублей почти до 200 тыс. Сумма, может, и невысокая, но тенденция тревожит.

Увеличился объем инвестиций, однако это за счет увеличения инвестиций в строительно-монтажные работы. Инвестиции в машины и оборудование уменьшились на 14 % по сравнению с тремя кварталами прошлого года. Строительно-монтажные работы, вероятно, приросли за счет строительства жилых домов: за три квартала сдано на 11 тыс. кв. м жилья больше, чем в прошлом году, строительство жилья с господдержкой увеличилось с 45 тыс. до 55 тыс. кв. м. Вот только радости от этих объемов не много: за последние месяцы рынок жилья просел, люди покидают столицу, и в продаже на вторичном рынке появляется все больше квартир по привлекательным ценам. Спрос падает, а предложение растет. Так что в этой нестабильной ситуации вряд ли застройщики решатся начинать новые проекты, им бы распродать уже построенное жилье. Соответственно, этот источник роста инвестиций является краткосрочным и не может рассматриваться в качестве драйвера экономики города даже на следующий год.

Статистика отражает только самое начало политического кризиса, август — сентябрь, но поскольку в Минске не проводится какой-то особенной политики по сравнению со страной в целом, то становится очевидным, что падение минской экономики до уровня регионов — просто дело времени, причем недалекого.

На нет и суда нет

Экономика Могилевской области, где нет ни нефтехимии, ни горнодобывающей промышленности, наглядно демонстрирует итог, к которому рано или поздно придет столица. По данным Белстата, в 1995 году в области было занято в экономике 529,3 тыс. человек. За три квартала 2020 года численность работающего населения составила 442,7 тыс., то есть за 25 лет количество работающего населения снизилось на 86 тыс. человек.

Доля безработного населения минимальна: по данным Белстата, 0,3 %, то есть население покидает неперспективный регион, уезжая за лучшими условиями труда и заработной платой.

По данным Белстата, по итогам трех кварталов ВРП Могилевской области составляет 8,1 млрд рублей. Таким образом, за три квартала 2020 года ВРП на одного работающего в Минске составляет 30 754 рубля, а на одного работающего в Могилевской области — 18 346 рублей. Можно сделать вывод, что жители Могилевской области заняты малопроизводительным и малоквалифицированным трудом, производя всего лишь 6,7 % ВВП страны, по сравнению с минчанами, которые производят 27,5 % ВВП. Средняя зарплата в Могилевской области по итогам трех кварталов составила 999 рублей в месяц. Она, конечно, выросла, но вряд ли на такую зарплату можно прожить, не отказывая себе в базовых потребностях.

Инвестиции в основной капитал в области несколько снизились и составили 1,5 млрд рублей.

В Минске инвестиции в основной капитал за три квартала составили 4,5 млрд рублей. Таким образом, на одного работающего в Могилевской области пришлось 3,4 тыс. рублей инвестиций в течение трех кварталов, а на одного работающего в Минске — 4,1 тыс. рублей. Как и в Минске, в Могилевской области значительный перекос в инвестициях в сторону строительно-монтажных работ и на 35,3 % снизились инвестиции в машины и оборудование.

«Вывозит» инвестиционный климат в Могилевской области строительство жилья. За три квартала построено 251,437 тыс. кв. м, из них с господдержкой — почти 100 тыс. кв. м! В Минске за три квартала введено в эксплуатацию 456 тыс. кв. м, из них с господдержкой — 55,8 тыс., то есть жилья с господдержкой в Могилевской области введено почти в два раза больше, чем в Минске! Кто же в нем будет жить, если людей, судя по статистике, в области все меньше? И второй вопрос: правильно ли распределяются средства бюджета на поддержку строительства жилья явно в пользу Могилевской области? А есть ли от них отдача?

Такое «особое внимание» к родине первого президента при распределении бюджетных средств наблюдается все 26 лет. Но, как видно, если модернизация региона осуществляется за счет средств республиканского бюджета, то это только демотивирует местное руководство и в конечном итоге не приносит процветания региону.

Средства распределялись в соответствии с социалистической экономической моделью и качественного прироста, улучшения жизни граждан после их инвестирования, как видно, не наступило. Отток работников, снижение зарплат, инвестиций, низкая производительность труда — вот достижения белорусской экономической модели в отдельно взятой Могилевской области, которая должна была показать остальным регионам пример устойчивого развития.

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