Ингушские кланы выдвинули жесткие требования к властям Чечни 31.12.2020, 8:33

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Инцидент с нападением на сотрудников патрульно-постовой службы в Грозном вызвал резонанс в Ингушетии.

Проживающие в Ингушетии тейпы (кланы) Тимурзиевых и Султыговых потребовали от чеченских властей доказательств того, что убитые 28 декабря в центре Грозного братья были террористами, пишет "Кавказ.Реалии".

В тот день сообщалось о вооруженном нападении на сотрудников патрульно-постовой службы. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что "вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС". Нападавшие – уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы – были убиты ответным огнем. Погиб один сотрудник полиции, второй был ранен.

"Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео, – говорит общественный деятель Сараждин Султыгов в видеообращении. – Во-вторых, вы не по праву удерживаете родителей и сестру убитых, мы требуем их отпустить. В-третьих, выдайте нам тела убитых и дайте похоронить как полагается".

Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые проживали в Грозном с 2012 года с родителями. Султыгов добавил, что выступает от лица братских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, озвученное обращение – их согласованная позиция. Они также требуют освободить родственников, которые были задержаны в день инцидента.

В оппозиционном телеграм-канале 1ADAT ранее появилось сообщение где утверждается, что представители властей похитили также двух друзей и двух одноклассников погибших, последние позже были отпущены.

"Кавказ.Реалии" указывает, что инцидент вызвал резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые были боевиками, и требовали опубликовать видеодоказательства произошедшего. Подчеркивалось, что проспект Путина "просто напичкан видеокамерами".

Чеченское МВД сообщало, что погибший полицейский – 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, который начал работать в полиции в сентябре 2020 года. Его отец Хизер Джабраилов также был полицейским и погиб 19 лет назад в результате подрыва. Джабраилов-младший семью завести не успел.

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