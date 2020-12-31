Медики нашли часть тела человека, не подверженную коронавирусу
- 31.12.2020, 8:45
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Исследование провели в Вашингтонском университете в Сент-Луисе.
Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследовали несколько десятков образцов роговицы человеческого глаза и сделали вывод, что эта часть тела может противостоять коронавирусной инфекции.
Ни в одном из образцов COVID-19 не смог размножиться, в то время как другие вирусы, например, вирус герпеса, сохраняли возможность к репликации, пишет kp.by .
«Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы. Но все протестированные нами роговицы доноров были устойчивы к новому коронавирусу. Все еще возможно, что у подгруппы людей могут быть роговицы, поддерживающие рост вируса, но ни одна из исследованных нами роговиц не поддерживала рост SARS-CoV-2», — цитирует издание молекулярного микробиолога Джонатана Дж. Майнера.
Полученные результаты не означают, что можно отказаться от средств индивидуальной защиты, закрывающих глаза – очков, щитков. Но не исключено, что они будут полезны в дальнейших разработках средств борьбы с коронавирусом.