Белорус белорусу белорус 1 31.12.2020, 9:30

1,662

Фото: Наша Нiва

Белорус белорусу белорус. Наверное, это главное, что мы поняли о себе в этом году. Чем больше сложностей подкидывал нам 2020, тем более дружными и едиными мы становились. Каждый год под новый год tut.by рассказывает о том, как наши читатели, помогали нашим героям. Эти 12 месяцев изменили привычные границы текста.

Сотрудники ресторана «Grillman» готовят обеды для медиков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Весна

Большинство сказок начинается со слов «жили-были». Путь многих белорусов к пониманию «какие же мы клевые» начался со слова «COVID-19». Чем сильнее страну накрывала первая волна коронавируса, тем больше белорусы осознавали: их хата далеко не с краю. Медикам нужна помощь, а значит, пора что-то делать. И люди стали действовать. Появилась инициатива BYCOVID-19. В волонтеры начали записываться учителя, продавцы, хореографы и даже ведущие свадеб. Многие из тех, кто до этого прикасался к швейной машинке только на уроках труда, стали заново учиться шить. Шили защитные маски, комбинезоны, халаты. Шили после работы, вместо работы, в обед и даже по ночам. И пока одни шили, другие тут же развозили готовые СИЗы по больницам. Процесс, казалось, не останавливался, но и коронавирус не отступал.

Волонтеры в Гродно шьют СИЗы для медиков. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Болезнь подбиралась все ближе, в ответ на это к помощи медикам подключились повара. Некоторые кафе и рестораны закрывались для клиентов и стали собирать обеды для врачей. Готовили, в Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Витебске… В Минске центром притяжения кулинарного добра стал Grillman. За четыре месяца здесь сделали 65 тысяч порций для медработников. На вопрос, как это у них получилось, владелец, он же шеф-повар Юрий Агеенко лишь разводил руками: не представляю. Зато он легко описывал посыл:

— Мы не хотим быть матерью Терезой. Мы не кормим голодных врачей. Они не голодают и сами могут собрать себе ссобойки. Мы хотим быть бабушкой Аней, которая о тебе позаботится и предложит порцию свежего домашнего борща. Пусть эти 30 минут, которые медработники могли бы потратить на приготовление обеда, они лучше отдохнут.

Волонтеры Хакерспейс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В апреле «войну» коронавирусу объявили инженеры. В мастерской «Хакерспейс», где в «мирное» время создавали роботов и дроны, в COVID-19 придумали, как делать многоразовые защитные щитки. Детали для них печатали на 3D-принтерах и сами же собирали. Волонтерить в «IT-мануфактуру» приходили и студенты, и пенсионеры.

Здесь же рождались и свои легенды: одна из женщин, говорили нам по секрету, забегала сюда втайне от дочки. Дочь запрещала ей посещать людные места, но маме в такое непростое время важно было делать что-то полезное. Полезного они с напарниками сделали немало. За месяц помощь от «Хакерспейс» получили 456 больниц и поликлиник в 142 населенных пунктах.

Вообще, от тех, кто ладит с 3D-принтерами, во время COVID-19, приходило немало добрых вестей. Вспомним хотя бы, историю студента БГУ Саши Кузнецова, который вместе с друзьями печатал детали для медицинских аппаратов. В июне парня задержали в очереди в магазин, домой он вернулся с двумя протоколами, но не сильно расстроился. А все потому что о его ситуации рассказали СМИ, а значит, рассуждал молодой человек, еще больше медиков услышали не только про его приключения, но и про их с ребятами проект помощи.

Задержание Саши Кузнецова. Фото: Reuters

— [Хочется] набрать новых заказов для печати деталей. Для этого у нас есть и пластик, и принтеры […], — мечтательно говорил тогда Александр. — А еще медики у нас очень просили щитки. Актуальный заказ на 540 штук, но мы не можем их сделать: нет материала и денег, чтобы его купить. Возможно, после публикации появится спонсор.

И спонсор нашелся. Даже целых пять!

Щедрости белорусам в этом году тоже было не занимать. Только на благотворительный счет Минздрава на борьбу с COVID-19 за два месяца обычные люди, большие и маленькие компании перечислили более 5,7 млн рублей.

Лето-осень

К началу лета ситуация с COVID-19 чуть улеглась и «Чип и Дейл» в душе белорусов ушли на передышку, но… ненадолго. В конце июня в Минске случился водный коллапс. Несколько дней в жару сотни тысяч жителей не могли использовать дома воду из-под крана. Происходящее вокруг снова нашептывало: пора помогать. И белорусы опять самоогранизовались.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пока одни покупали и подвозили воду пенсионерам, молодым мамам с детьми, которым тяжело долго стоять в длинных очередях к питьевым цистернам. Другие, кого обошла водная беда, приглашали «всех, кому нужно» к себе помыться и запастись водой без очереди.

Кстати, очереди!

Очереди поддержи — еще одно белорусское ноу-хау. Вспомните, как сотни людей стояли за майками и сувенирами в Symbal.by, как по 60 посетителей, вместо привычных десяти забегали по утрам в кофейню O’Petit. И как срочно всем нужен был букетик из цветочного магазина Максима Хорошина.

Фото: TUT.BY

23 июня директор магазина Павел Белоус объявил в Facebook, что скоро офлайн-точка на проспекте Машерова закроется, «пока не арестовали и не конфисковали товары». Сразу после заявления в магазин повалили минчане. Люди становились у дверей, чтобы успеть купить сувениры и поддержать Symbal.by. Вскоре сюда же приехал автозак, были задержания. На следующий день тут снова выстроилась огромная очередь.

Все складывалось так, словно мы годами копили в себе желание помогать — и вот настало время, когда многие белорусы, наконец-то, смогли отпустить на волю этого доброго джина. Порой добра прилетало столько, что приходилось вспоминать слово «хватит».

— В ночь с 13 на 14 августа, когда из ЦИП на Окрестина выпускали много задержанных, [рядом со зданием] собралось около двухсот их родственников и друзей и, может, четыреста водителей [желающих их подвезти], — вспоминал волонтер Влад Островский и рассказывал, что во избежание столпотворений часть водителей они тогда попросили разъехаться. Те послушались, но до отъезда организовались в чат водителей-волонтеров, готовых всегда примчаться и подвезти.

Сам Влад после той ночи тоже съездил немного поспать, а когда вернулся, увидел, что в сквере на Окрестина появился волонтерский городок. Возник он, говорили нам тогда, сам по себе и разрастался, словно дрожжевое тесто. Здесь с людьми бесплатно работали адвокаты (в том числе и очень известные), психологи, медики. Желающих поесть кормили «за спасибо», тех, кому нужно было домой, подвозили без платы, с теми, кто не понимал: «А где был Бог [когда меня избивали]?», разговаривали или просто рядом молились священники.

Волонтерский городок в сквере на Окрестина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— [В какой-то из дней из ЦИП вышел парень] Он был из Бобруйска. Не знаю, почему его задержали в Минске. Может, гостил у друзей. Когда его выпустили, его ключи, личные вещи остались в ЦИП. У него были красные глаза, фингал. Люди стали скидываться на бензин, чтобы водитель смог завезти его в Бобруйск, — рассказывал нам Влад. — Парень от шока всячески отказывался от помощи. В растерянности он просто хотел уйти. Люди его успокоили. Кто-то из минских взял его домой переночевать.

Волонтеры на Окрестина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Волонтеры помогали и помогают задержанным и их родным не только в Минске. Команды собирались в Могилеве, продолжают работать в Жодино, Барановичах. Добровольцы дежурят не только у СИЗО и/или ИВС, в дни задержаний спешат к РУВД. Тех, кто вышел из здания милиции, и тех, кто кого-то ожидает, они всегда готовы поддержать чаем с печеньем и просто надеждой: «Все будет хорошо».

Осень-зима

С холодами сердца белорусов стали лишь горячее. Уровень сближения стал таким, что во время акций некоторые жители домов начали специально оставляли двери подъездов открытыми, чтобы при необходимости там могли спрятаться участники маршей. Порой это приводило к курьезным ситуациям. После шествия 15 ноября минчанка Татьяна написала в Facebook, что, убегая от силовиков, они попали в квартиру, где отмечали второй день свадьбы. Хозяева не только пустили их в дом, но и угостили шампанским и закусками.

Минск, 15 ноября 2020 года. Фото: TUT.BY

А еще жители из разных уголков страны начали массово писать письма. Конверты полетели политзаключенным и тем, кто попал на сутки.

И в конце, еще один трогательный момент. Ситуаций, когда наши читатели помогали нашим героям деньгами или предложением работы, немало. Но хочется рассказать один ноябрьский случай. В тот день на портале вышел материал о сотруднике МЧС, который остался без работы. Спустя час или два после публикации в редакцию позвонила сотрудница одной из IT-компаний. Сказала, они прочли текст и поняли: их директору срочно нужен водитель. Не знаем, чем закончилась эта история, и понимаем: не все в жизни происходит так легко, но, когда слышишь о таких момента, верить людей и добро становится проще.

Минск, 12 ноября 2020-го. Люди пришли на «Площадь Перемен», узнав о смерти Романа Бондаренко. Фото: TUT.BY

Мы не знаем, что нас ждет в 2021-м, но, кажется, переживать нужно не сильно. Почему? Очень здорово об этом в своем Instagram написала Ольга Хижинкова: «[…] Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо. Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем […]».

Что тут еще сказать? Белорус белорусу белорус. В 2020-м мы в этом испытали:)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».