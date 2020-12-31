Рост тарифов, налоги, повышение пенсионного возраста: что изменится в январе 31.12.2020, 9:59

Новшества, которые ударят по карману белорусов.

Базовые налоговые вычеты в январе ждет индексация. Детали пока в стадии обсуждения, но чиновники уже выразили желание получить больше денег и от ИП, и от физлиц, тех же репетиторов и арендодателей. А еще поднимут акцизы, что наверняка огорчит любителей выпить и покурить, пишет infobank.by.

Нет радости и в глазах тех, кто трудится на резидентов ПВТ и индустриального парка «Великий камень». Сейчас они платят подоходный налог по низкой ставке, 9%, а со следующего года она вырастет до 13%.

Фото: tut.by

Повышение налогов на прибыль для операторов связи еще только обсуждается. А для ломбардов это вопрос почти решенный, в следующие два года будут платить 30% вместо нынешних 25%.

Малому бизнесу, который арендует площади в торговых центрах, тоже придется затянуть пояса. Ставка налога на пользование землицей, которую эти объекты занимают, должна вырасти с 0,7% до 1,5%.

Коммуналка обязательно подрастет

В следующем году запланировано увеличение стоимости всех коммунальных услуг на $5. Из них большая часть, $4,2, свалится на плечи потребителей уже с 1 января, а с 1 июня добавится и остальная сумма, $0,8. Планируйте свои бюджеты заранее.

Ситуация с пенсиями

В Минтруда пообещали уже в январе вызволить стариков из «пенсионной ловушки», когда страхового стажа не хватает и его уже не наработать. Им предоставят возможность получать не только социальную пенсию, 129,06 рублей, но и сокращенную версию трудовой пенсии.

Рождение четвертого ребенка превращает для матери время, посвященное уходу за всеми чадами, в полноценный трудовой стаж. Если сейчас это ограничено 9 месяцами, то в 2021-ом будет уже 12 лет. Страховой стаж для них не меняется, а вот общий стаж работы для права претендовать на трудовую пенсию вырастет с 17 лет и 6 месяцев до 20 лет.

Минимальный страховой стаж в 2021-ом подрастает на полгода, теперь это уже 18 лет. Пенсионный возраст тоже не уменьшился, а прямо наоборот – мужчинам до получения выплат нужно прожить 62 с половиной года, женщинам 57 лет и 6 месяцев.

Наконец, на целый год увеличен срок учета выплат зарплаты, от которого отталкиваются при вычислении размера пенсии. Было 26 лет или 312 месяцев, а станет полных 27 лет.

Штрафы и минимальная зарплата тоже идут вверх

Пошлины и штрафы возрастут как никогда, потому что запланированное повышение базовой величины беспрецедентно – сразу на 2 рубля, до 29 рублей. А чтобы гражданам было из чего все это счастье оплачивать, поднимут и минимальную зарплату. В ноябре уже была одна индексация, а сейчас грядет вторая, после которой минималка станет целых 400 рублей. Или плюс 25 рублей в сравнении с началом 2020 года.

Подарок бюджетникам – повышение базовой ставки

Как минимум 10 рублей с 1 января прибавят к базовой ставке, она вырастет до 195 рублей. Вместе с ней подрастут и зарплаты бюджетников, а также приравненных к ним работников иных структур. Но это не все – в Минфине всерьез надеются осилить задуманный сценарий, и тогда в 2021-ом появится повод повысить ставку еще раз, не дожидаясь конца года.

Курить – своему кошельку вредить

Фото: realty.tut.by

Табачный рынок замер в ожидании – чиновники анонсировали повышение акцизов, но не спешат его осуществлять. Впрочем, выбор у них невелик, так как в ЕАЭС уже решили к 2024 году эти акцизы между странами уровнять. И конкретно для белорусского сектора это означает рост цен на сигареты и никак иначе.

Пластик как враг народа

Не хотите по-хорошему – будет как в Европе. Для стимуляции отказа от пластика власти поднимают ставку сбора для организаций, которые работают с посудой и упаковкой из полимеров. Вырастет она с 270 сразу до 360 рублей, что неизбежно приведет к росту цен на все товары, в непотребный пластик завернутые. А еще из общепита начинают изгонять одноразовую посуду, чтобы окончательно отвадить народ от этого материала.

Долой ограничения по e-валютам и счетам в драгметаллах

Нацбанк дает свободу тем, кто хочет заниматься операциями с драгметаллами – с нового года можно будет открыть соответствующий счет за границей без запроса разрешения, в уведомительном порядке.

Владельцам электронных кошельков тоже станет свободнее дышать, регулятор отменяет текущие ограничения на их применение. Кроме явно незаконных целей. В хозяйственной же деятельности можно будет расплачиваться цифровыми денежками на свое усмотрение.

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